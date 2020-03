ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das laufende erste Quartal des Kunststoffherstellers erschienen angesichts der Belastungen durch das neuartige Coronavirus angemessen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im aktuellen Aktienkurs sei die wahrscheinliche Geschäftserholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 und im kommenden Jahr noch nicht eingepreist./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 19:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 00:00 / ET