BHB Brauholding kündigt eine unveränderte Dividende an

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Ausschüttung damit unverändert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 2,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,07 Prozent.

Der Gesamt-Getränke-Absatz der BHB Brauholding fiel im Geschäftsjahr 2019 um 2 Prozent auf 221,1 thl, nach 225,6 thl im Vorjahr, wie am Dienstag berichtet wurde. Es war der zweitbeste Gesamtabsatz in der jüngeren Unternehmenshistorie nach dem Jahrhundertsommer im Geschäftsjahr 2018. Das EBIT lag bei 462 TEUR und das EBITDA bei 2,11 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 254 TEUR.

Aktuell sei nicht abzuschätzen, welche Auswirkungen SARS-CoV-2 wirtschaftlich auf das Unternehmen haben wird, wie weiter mitgeteilt wurde.

Der BHB Konzern mit Sitz in Ingolstadt hat sich auf Weißbierspezialitäten etabliert. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem bayerischen Raum. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst 12 Weißbier-, 30 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Zum Konzern gehört auch die Brauerei Herrnbräu GmbH. Die Wurzeln der Brauerei Herrnbräu reichen bis ins Jahr 1527 zurück.

Redaktion MyDividends.de