Börsenjahr 2020: Was Anleger erwartet

Das Jahr der Entscheidungen

Brexit, Handelsstreit und US-Wahlkampf sind die Hauptherausforderungen für das Börsenjahr 2020 . Was Anleger außerdem erwartet, erklärt Dr. Ulrich Stephan, der Chef-Anlagestratege für Privat- und Geschäftskunden der Deutschen Bank, in seinen 10 Thesen und nennt dazu Prognosen für Dax, Gold, Brent & Co.

Für eine Prognose bei den US-Präsidentschaftswahlen im November ist es noch zu früh.

Vier gegen Donald ist der aktuelle Stand im Rennen um den Einzug ins Weiße Haus. Im X-press erfahren Sie, wie die US-Märkte in einem Wahljahr ticken und welchen vier demokratischen Kandidaten Chancen gegen Trump eingeräumt werden.

2020 steht für viele wichtige politische Entscheidungen, es wird jedoch auch ein Mega-Sportjahr werden: Die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele im Sommer versprechen nicht nur Spannung sondern eröffnen Anlegern auch Investmentmöglichkeiten.

Wussten Sie, dass X-press nun seit 18 Jahren am Markt ist? Dies ist die 200-ste X-press Ausgabe und gleichzeitig auch die letzte.



Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern für Ihre jahrelange Treue und haben für Sie einen Rückblick mit kurzen X-press-Geschichten zusammengestellt. Viel Spaß bei der 200-sten X-press-Lektüre !

