Covestro schüttet nach Gewinneinbruch eine unveränderte Dividende aus

Der Spezialchemiekonzern Covestro AG (ISIN: DE0006062144) kündigt die Zahlung einer Dividende von 2,40 Euro je Aktie an, wie am Mittwoch bei Vorlage der Geschäftszahlen mitgeteilt wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,98 Prozent. Damit bleibt die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 2016 wurde erstmalig eine Dividende von 0,70 Euro bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 17. April 2020 statt.

Die Mengen im Kerngeschäft nahmen im Geschäftsjahr 2019 um 1,6 Prozent zu. Der Umsatz des Leverkusener Werkstoffherstellers ist um 15,1 Prozent auf rund 12,4 Mrd. Euro gesunken. Das EBITDA ging um 49,9 Prozent auf rund 1,6 Mrd. Euro zurück. Das Konzernergebnis brach um 69,7 Prozent auf 552 Mio. Euro ein.

„Das Jahr 2019 war geprägt durch eine Reihe geopolitischer und gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten. Die Nachfrage nach unseren Materialien ist dennoch intakt, was uns bestätigt: Für die Zukunft sind Kunststoffe wertvoller als je zuvor“, so Covestro-Chef Markus Steilemann. Covestro rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem Mengenwachstum im Kerngeschäft im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Für das EBITDA erwartet Covestro einen Wert zwischen 1,0 und 1,5 Mrd. Euro. Das Marktumfeld bleibe anhaltend herausfordernd. Die Auswirkungen des Corona-Virus seien derzeit noch nicht vollumfänglich abzusehen.

Die Erstnotiz von Covestro - vormals Bayer MaterialScience - an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 6. Oktober 2015. Der Ausgabepreis betrug 24 Euro. Am 19. März 2018 stieg Covestro in den Leitindex DAX auf. Die Bayer AG hält noch einen Anteil von rund 8 Prozent an Covestro.

Redaktion Mydividends.de