DAIMLER - Wie geht es hier eigentlich weiter ?!

Man schaue sich die Bilder an. Die Likes, die Elon Musk für seine Präsentation in China erhält (~ 200.000) versus die Likes, die Mercedes für sein endgeiles EV Conceptcar "Avatar" erhält (1.450). Musk ist auch ein Marketingguru, wenn er auf der Bühne steht, meint man, Madonna oder Mick Jagger stehen auf der Bühne. Elon Musk, das Enfant terrible, hat die etablierte Automobilbranche eines Besseren belehrt. EVs kommen! Und er nutzt die Gunst der Stunde, er ist First mover. Er hat leerverkaufende Großanleger eines Besseren belehrt. Sie müssen reihenweise ihre Wetten auf fallende Kurse schließen. Viele von ihnen dürften ordentliche Verluste eingefahren haben. Der deutschen Automobilbranche weht der Wind ins Gesicht, wie er ihr noch nie ins Gesicht geweht ist.

Charttechnik, Daimler.

Gefällt mir gut! Am 24. Oktober 2019 erreicht der Kurs die charttechnische Hürde bei 53,xx EUR. Seitdem korrigiert das Kursgeschehen. Das Korrekturmuster, die Korrekturstruktur ist bullisch. Es handelt sich um eine bullische Flagge, die einen baldigen Ausbruch nach oben impliziert. Steigt der Aktienkurs von Daimler auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 50,40 UR an, generiert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 59,xx EUR.

