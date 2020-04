DAX®, Achtung! WTI plus 1/3 in einer Woche - Zertifikate Aktuell vom 06.04.2020

Sehen wir mit nachlassender Corona-Dynamik die Tiefs aus dem März nochmal im Test oder eine Erholung der Aktienmärkte? Eine Rallye innerhalb des Bärenmarktes? Welche Marken gilt es zu beachten? Eher die auf der Unter- oder die auf der Oberseite? Fragen von Antje Erhard von Der Aktionär TV an Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse von HSBC Deutschland. Achtung Ölmarkt: WTI mit mehr als 30 Prozent Plus auf Wochensicht. Doch der Konflikt am Ölmarkt ist nicht gelöst...►Weitere Infos: http://grp.hsbc/60511IeMb►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/60521IeMj# dax öl #wti