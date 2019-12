DAX-Analyse: Ganz eng abgesteckt

Auch zur Wochenmitte konnten die deutschen Blue Chips keinen Boden gutmachen. Von Beginn an ging es abwärts, womit der Index nahtlos an die negativen Tendenzen vom Vortag anknüpfte. Dabei lagen zwischen dem Tageshoch bei 13.286 Punkten und dem -tief bei 13.216 Zählern gerade einmal 70 Punkte, was den engen Korridor verdeutlicht, in dem sich der DAX derzeit bewegt. Aus charttechnischer Sicht fallen dabei gleich mehrere Details ins Auge...

Jetzt die komplette DAX-Analyse lesen.

© Deutsche Bank AG 2019 Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Weitere, ausführlichere Angaben zu den Wertpapieren einschließlich der Risiken sind den jeweiligen Basisprospekten, nebst etwaiger Nachträge („Basisprospekte“) sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Anleger können die Basisprospekte nebst den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bei der Deutsche Bank AG, Mainzer Landstr. 11-17, 60329 Frankfurt am Main (Deutschland) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.xmarkets.de herunterladen.



Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.