DAX: Geht's hier noch weiter?

Der deutsche Leitindex hat am Freitag einen kleinen Schwächeanfall erlitten, konnte intraday aber trotzdem noch ein frisches Rekordhoch markieren. Allerdings lässt die Kursreaktion aus Ende letzter Woche gewisse Zweifel an der Nachhaltigkeit an der Eindämmungslinie aufkommen.

Trotz größter Bemühungen der Käufer und bullischer Kerzen aus den letzten Tagen im Bereich der seit November 2019 bestehenden Trendlinie lässt sich zweifelsfrei an der Freitagskerze ein längerer Docht auf der Unterseite feststellen.

Das könnte ein erster Warnschuss der Bären gewesen sein, das Regiment übernehmen zu wollen und den DAX klar zur Unterseite abprallen zu lassen. Die Erkenntnislage würde sich in diese Richtung bei einem Kursrutsch unter 13.670 Punkte eindeutig verdichten, in diesem Fall müssten Rücksetzer zurück auf 13.600 Punkte, darunter sogar in den Bereich der Anfang Februar gerissenen Kurslücke bei rund 13.500 Punkten angenommen werden.

Das simple Gegenszenario könnte trotz einer merklich überkauften Situation im RSI und MACD oberhalb von 13.800 Punkten einen direkten Kursanstieg an rund 14.000 Punkte bedeuten. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis an 14.150 Punkte, ehe das Barometer zwangsläufig in eine zwischengeschaltete Konsolidierung übergehen sollte. Ausgerechnet die ersten Handelsstunden der aktuellen Woche sollten sehr engmaschig beobachtet werden, die asiatischen Börsen haben unterdessen klar negativ reagiert.

Erschwerend hinzu kommt, dass in den USA heute ein Feiertag ist und demnach die Börse dort geschlossen bleiben. Erste Wirtschaftsdaten kamen bereits in der Nacht zum Montag aus Japan mit Zahlen zum vorläufigen BIP Q4 und Zahlen zur Industrieproduktion aus Dezember (endgültig). In wenigen Minuten geht es mit der Beschäftigtenzahl im verarbeitenden Gewerbe aus Dezember Deutschlands los, Zahlen zur Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätigenzahlen, Arbeitszeit und -volumen) aus Q4 aus 2019 werden ebenfalls vorgelegt. Zur Mittagsstunde wird der Bundesbank-Monatsbericht für den Monat Februar veröffentlicht. Ansonsten dürften noch frischen Zahlen zum Jahresfinanzbericht der Deutschen Börse sehr aufmerksam verfolgt werten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.810 // 13.945 // 14.000 // 14.121 // 14.150 // 14.189 Unterstützungen: 13.750 // 13.671 // 13.600 // 13.520 // 13.425 // 13.371

