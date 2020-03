DAX: Kursverluste werden geringer

Trotz eines erneut schwachen Handelstages fallen die Kursabschläge beim deutschen Leitindex DAX vergleichsweise geringe aus, zur Stunde notiert das Barometer nur 0,94 Prozent leichter. Bereits in den letzten Handelstagen zeichnet sich eine gewisse Stabilisierungstendenz im Bereich zwischen 8.300 bis 8.500 Punkten ab, nicht zuletzt wegen der massiven Gegenmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken.

Im letzteren Fall hat die EZB eine Soforthilfe von 750 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt, weitere Programme könnten folgen und die Bilanz ins Endlose aufblähen. Die US-Amerikaner pumpen sogar bis zu einer Billionen USD in die Finanzmärkte. Das ist zwar noch keine Garantie für eine schnelle Lösung der Krise, die Folgen werden aber deutlich abgemildert.

Trotzdem befinden sich Europa und die USA erst noch am Anfang der Epidemiewelle, eine stagnierende Börse ist daher stark anzunehmen und könnte über die nächsten Monate andauern. Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Finanzmärkte sollten sich Anleger zum derzeitigen Zeitpunkt aber nicht machen. Trotzdem ließen sich aus technischer Sicht kurzfristige Gewinne zurück an 9.000, darüber an 9.175 Punkte für den DAX ableiten. Rutscht das Barometer hingegen unter das Niveau seiner Jahrestiefs von 8.255 Punkten ab, sollte die Mehrfachunterstützung zwischen 8.000 und 8.150 Punkten zum Tragen kommen.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:00 Uhr mit dem Index der Frühindikatoren der US-Amerikaner für den Monat Februar fortgesetzt, eine halbe Stunde später schließt sich der DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht an. Ansonsten dominiert weiterhin der Kampf gegen das Corona-Virus die Nachrichten, ein Fokus liegt zweifelsfrei auf die Notenbanken und ihren weiteren Maßnahmen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8.500 // 8.750 // 8.811 // 9.000 // 9.064 // 9.175 Unterstützungen: 8.345 // 8.255 // 8.000 // 7.788 // 7.654 // 7.500 // 7.437

