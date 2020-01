Was erwartet uns 2020? Die Performance im vergangenen Jahr war für Anleger im Dax mehr als zufriedenstellend. Kann man in 2020 an die gute Leistung von 2019 anknüpfen? Zuletzt glänzte der Deutsche Aktienindex mit einer relativen Schwäche gegenüber den US-Markt. Während dieser immer wieder auf neue Allzeithochs anstieg, kämpften die Bullen im Dax mit dem Widerstandsbereich ab 13.300 Punkten. Dieser konnte auch am Montag nicht überwunden werden. Trotz der dortigen Kursverluste ist am Montag ein erfolgreiches Jahr 2019 zu Ende gegangen. Über 25 % legte der Dax zu und beendete das Jahr fast am Hoch. Weiterlesen