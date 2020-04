DOLLAR TREE - Nun kann sie wieder fallen

Dollar Tree ist ein Betreiber von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Das Unternehmen dürfte Analystenschätzungen zufolge 2020 um die 24,50 Mrd. USD umsetzen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie zuletzt deutlich unter die Räder gekommen, fing sich aber im Bereich eines wichtigen Horizontalsupports. Die anschließende Erholung führte den Wert zurück an die Abrisskante in Form des 2018er-Tiefs bei 78,78 USD, an der sich die Käufer seit Tagen die Zähne ausbeißen. Im gestrigen Handel zählte der Wert zu den Tagesverlierern im S&P 500.

Es ist nun schon die dritte Wochenkerze, die zwar noch in Arbeit ist, aber anzeigt, dass der Titel nicht wirklich über 78,78 USD hinauskommt. Der Weg des geringeren Widerstands zeigt folglich abwärts. Zumindest ein zweites Standbein im zentralen langfristigen Supportbereich um 60,20 USD sollte man einkalkulieren. Dort könnte die Aktie auch für antizyklische Reboundtrader wieder auf der Long-Seite interessant werden. Zunächst erscheint die Short-Seite aber attraktiver, wobei Absicherungen am Hoch bei 83,76 USD in den Markt gelegt werden könnten.

Eine essenzielle Widerstandsmarke lässt sich darüberhinaus bei 94,90 USD nennen. Diesen wichtigen Support testete der Wert Ende des Jahres 2019 noch einmal von unten an, ehe sich der Abverkauf noch einmal beschleunigte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 23,61 24,50 25,56 Ergebnis je Aktie in USD 3,47 5,04 5,55 KGV 21 15 13 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Dollar-Tree-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)