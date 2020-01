dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.01.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Commerzbank übernimmt Comdirect im zweiten Anlauf

FRANKFURT - Nachdem die Commerzbank mit der geplanten Komplettübernahme ihrer Online-Tochter Comdirect im ersten Anlauf gescheitert war, erreicht sie nun auf anderem Wege ihr Ziel. Das Finanzinstitut erwirbt ein Aktienpaket des institutionellen Anlegers Petrus Advisers und kommt damit auf mehr als 90 Prozent. Das hat die Commerzbank am Freitag in Frankfurt mitgeteilt.

ROUNDUP: Boeings Krise um 737-Max-Modell bremst Ryanair

BERLIN - Die schwere Krise des Flugzeugbauers Boeing mit seinem Mittelstreckenjet Boeing 737 Max belastet weiterhin auch Europas größten Billigflieger Ryanair . "Wir haben eine Schwierigkeit - und die hat drei Buchstaben", sagte Unternehmenschef Michael O'Leary der "Wirtschaftswoche". Die irische Airline hätte bis zum kommenden Sommer 58 Maschinen bekommen sollen. "Dann ging das runter auf 30, dann 20, dann zehn und zuletzt vielleicht nur fünf. Eventuell bekommen wir die ersten Jets auch erst im Oktober 2020."

Tesla übertrifft Erwartungen im Schlussquartal

PALO ALTO - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im vierten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet und seine Jahresziele so doch noch erreicht. In den drei Monaten bis Ende Dezember wurden weltweit 112 000 Autos an die Kundschaft gebracht, wie Tesla am Freitag in Palo Alto mitteilte. Der Großteil entfiel mit 92 550 Stück auf Teslas günstigstes Fahrzeug, das Model 3, mit dem die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk den Massenmarkt erobern will.

Grenke wächst beim Neugeschäft schwächer als erwartet

BADEN-BADEN - Der IT-Vermieter und Finanzdienstleister Grenke konnte sein Neugeschäft im abgelaufenen Jahr erneut steigern und hat ein Gesamtvolumen von rund 3,6 Milliarden Euro erreicht. Das teilte der MDax -Konzern am Freitag in Baden-Baden mit. Damit legte das Neugeschäft um fast 20 Prozent zu. Der Zuwachs bezieht sich auf beide Segmente, wobei das Factoringgeschäft noch etwas schneller wächst als das Leasinggeschäft. Zudem konnte der Konzern seine Deckungsbeiträge im zweiten Halbjahr weiter erhöhen. Die Erwartungen der Investoren enttäuschte Grenke mit den Wachstumszahlen.

Deutsche Flughäfen erwarten 2020 Passagierrückgang

FRANKFURT/BERLIN - Die deutschen Flughäfen müssen sich nach Einschätzung ihres Verbandes auf weniger Passagiere einstellen. "Der Luftverkehr am Standort Deutschland wird im Jahr 2020 den Wachstumspfad der letzten Jahre nicht halten können", sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Airport-Verbands ADV, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Die Passagierzahl werde gemessen am Vorjahr um 0,7 Prozent schrumpfen und die Starts und Landungen an den hiesigen Flughäfen um 2,9 Prozent sinken, so der Verband. "Das raue, von steigenden Kerosinpreisen und Insolvenzen geprägte Marktumfeld treibt die Airlines auch dazu, ihre Flugpläne radikal auszudünnen."

Sunrise-Führungsspitze tritt nach geplatztem UPC-Kauf ab

ZÜRICH - Beim Telekomunternehmen Sunrise wird die Führungsspitze nach der geplatzten Übernahme des Kabelunternehmens UPC Schweiz ausgewechselt. Konzernchef Olaf Swantee tritt von seinem Amt zurück. Zudem werden Verwaltungsratspräsident Peter Kurer sowie Vizepräsident Peter Schöpfer auf der Generalversammlung im April 2020 nicht mehr kandidieren.

Credit Suisse legt für 2020 neues Aktienrückkaufprogramm auf

ZÜRICH - Die Credit Suisse hat 2019 für rund eine Milliarde Franken Aktien zurückgekauft. Im Schnitt bezahlte sie 12,53 Franken pro Aktie. Für 2020 legt die Großbank wie angekündigt ein weiteres Rückkaufprogramm in einem ähnlichen Umfang auf.

Weitere Meldungen

-Roche stößt mit Tecentriq auf Widerstand der britischen Gesundheitsbehörde -Daimler hat bis November 2019 weniger Lastwagen verkauft -ROUNDUP: Ghosn nutzte 'illegal' türkische Privatjets für Flucht -Russland stoppt Öllieferungen nach Weißrussland -Hyundai und Kia wollen dieses Jahr 7,54 Millionen Autos verkaufen -Roche erhält in Japan erweiterte Zulassung für FoundationOne CDx-Tests -US-Behörden beschränken Verkauf bestimmter Aromen für E-Zigaretten -Polen tötet wegen Vogelgrippe Zehntausende Tiere -Rossmann will dieses Jahr 80 neue Filialen in Deutschland eröffnen -Bewegung im Streik bei Eurobahn: Sondierungsgespräche am Montag -Großteil des Schutzzauns gegen Schweinepest fertiggestellt -CSU will zusätzliche Unterstützung für die Bauern

