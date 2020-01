Experteneinschätzung: Was können Anleger in 2020 erwarten

25 Prozent Kursplus verzeichnete der deutsche Leitindex im vergangenen Jahr. Ob dies so weitergeht, was Anleger für 2020 erwarten können und welche Aktien aus technischer Sicht besonders interessant sind, erfahren Sie vom Leiter der Technischen Analyse der Commerzbank in der aktuellen Sendung.

Kontakt bei Fragen und Anregungen Bei Fragen zu unseren Produkten rufen Sie uns an unter 069 – 136 47845. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an zertifikate@commerzbank.com.

Aktueller Link