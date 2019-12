Frankreich: Geschäftsklima stagniert

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich im Dezember nicht verändert. Das Geschäftsklima stagnierte auf 106 Punkten, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 104 Punkte erwartet.

In den einzelnen Branchen hellte sich die Stimmung unter den Dienstleistern und im Einzelhandel leicht auf. Dagegen stagnierten die Indikatoren im verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor./bgf/niw/fba