Freenet - Käufer scheitern erneut!

Käufer scheitern erneut! Es scheint so, als halten die meisten Marktteilnehmer die freenet-Aktie jenseits von 21,40 EUR für zu teuer und verkaufen dieses Preisniveau. Nach einem schwierigen Jahr 2018 sorgte die gute Stimmung Anfang des Jahres 2019 auch in der freenet-Aktie für eine Erholung. Die Kurse stiegen Ende April von ca. 16 EUR bis auf 21,40 EUR an. Damit hatte sich jedoch das Kaufinteresse erschöpft und die Kurse gaben wir deutlich nach.Mitte August startete dann der zweite Versuch der Bullen, auch mittelfristig Fuß zu fassen. Zunächst wurden das bisherige Jahrestief und der Unterstützungsbereich um 16 EUR verteidigt, anschließend konnte ein neuer Aufwärtstrend etabliert werden. Im Rahmen dessen stiegen die Kurse erneut bis zum Jahreshoch bei 21,40 EUR an. Dort hielt sich der Aktienkurs Mitte November sehr gut und es bestand die Hoffnung, auch den nächsten Schritt zu wagen: einen Bullenmarkt.Diese Hoffnung wurde mit der Entwicklung im Dezember jedoch pulverisiert. Die Aktie kam im Zuge neuer Verkäufe nicht nur zurück, sondern es zeigt sich jetzt am Jahreshoch auch eine Topformation in Form einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Weiterlesen