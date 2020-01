Hang Seng Index bastelt weiter an großer Trendwende

Seit Anfang dieses Jahres steht wieder das runde Kursniveau von 30.000 Punkten auf der Agenda der Bullen. Dieses Niveau ist insofern entscheidend, weil es zu einem Abschluss der vorausgegangenen Bodenbildung seit Mitte 2018 führen sollte.

Bis Anfang 2018 legte der Hang Seng Index wie zahlreiche anderen Indizes wie am Schnürchen gezogen gen Norden zu. Anschließend kam es jedoch zu einem nicht unerheblichen Kursrutsch in den Bereich von 24.540 Zählern, wo anschließend eine temporäre Stabilisierung einsetzen konnte. Die letzten Monate über war das Handelsgeschehen jedoch von einer hohen Volatilität geprägt, die sich mit einem weiteren Verlaufstief in der zweiten Jahreshälfte 2019 bei 24.899 Punkten zunehmend als Doppelboden präsentiert und hierdurch aus technischer Sicht eine hohe Aussagekraft besitzt.

Aktiviert wurde das Konstrukt jedoch noch nicht, positiv zu bewerten bleibt jedoch der Vorstoß von Käufern in der abgelaufenen Woche über den mittelfristigen Abwärtstrendkanal sowie das Kursniveau von 28.000 Zählern. Damit rücken nun wieder die Jahreshochs aus 2019 um 30.280 Punkten in den unmittelbaren Fokus der Aktionäre. Aber erst darüber kann der Doppelboden erfolgreich abgeschlossen werden und weiteres Kurspotenzial zurück an die Rekordstände aus 2018 bei 33.484 Punkten freisetzen.

Auch wenn der mittelfristige Abwärtstrend kürzlich überwunden wurde, sollte an dieser Stelle noch gewisse Vorsicht herrschen. Abgaben zurück auf 28.000 Punkte kämen nicht überraschend, sogar ein dynamischer Retest des 50-Wochen-Durchschnitts um 27.432 Punkten sollte noch einkalkuliert werden, ehe die Rallye fortgesetzt wird. Eine zunehmend bärische Eintrübung des Chartbildes würde sich hingegen darunter ergeben, in diesem Fall müssten direkte Rücksetzer auf 26.500 Punkte einkalkuliert werden. Sollte dieses Niveau für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen, müssten noch einmal die Verlaufstiefs aus den letzten Jahren um 24.540 Punkten als Unterstützung herhalten.

Hang Seng (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 28.883 // 29.000 // 29.342 // 29.620 // 30.000 // 30.280 Unterstützungen: 28.000 // 27.792 // 27.432 // 27.000 // 26.592 // 26.000

