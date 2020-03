Hauck & Aufhäuser hebt Grand City Properties auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Grand City Properties nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Wohnimmobilienkonzern dürfte sich wegen des Portfolio-Umbaus auch in den kommenden Jahren unterdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kaufempfehlung begründete er mit der jüngsten Kurskorrektur, bessere Chance fänden Anleger aber anderswo im Sektor./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 07:58 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 08:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.