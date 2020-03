INFINEON - Erholung oder weiterer Abverkauf?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 12,766 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie markierte nach einer sehr langen Rally am 15. Juni 2018 ein Hoch bei 25,76 EUR. Danach geriet der Wert stark unter Druck. Im Juni 2019 fiel er auf ein Tief bei 13,42 EUR zurück. Ausgehend von diesem Tief kam es zu einer deutlichen Erholung, die aber im Crash der letzten Wochen vollständig wieder abverkauft wurde. Gestern fiel die Aktie sogar unter das Tief aus dem Juni 2019. Am log. 50 % Retracement der Rally ab September 2012 bei 11,20 EUR fing sich die Aktie gestern wieder und erholte sich im Tagesverlauf deutlich. Heute Morgen kam es zu einer positiven Eröffnung am Widerstand bei 13,42 EUR. Dort prallt der Aktienkurs aber in den ersten Handelsminuten ab.

Erholung schon wieder zu Ende?

Solange die Infineon-Aktie keinen Ausbruch über 13,42 EUR schafft, steht die gestern begonnene Erholung auf sehr wackeligen Beinen. Es könnte jederzeit zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 11,20 EUR oder sogar 9,20 EUR kommen. Sollte aber der Ausbruch gelingen, dann wäre ein Anstieg in Richtung 15,75 bis 16,30 EUR möglich, was einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab September 2012 entspräche.

