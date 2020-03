Infineon kassiert Geschäftsprognose wegen Coronakrise

München (Reuters) - Infineon zieht seinen Geschäftsausblick für das laufende Jahr zurück.

Die Coronavirus-Pandemie könne zu einem spürbaren Umsatzrückgang führen, teilte der Chiphersteller am Donnerstag mit. Das zu erwartende Umsatzminus werde auch die Profitabilität im laufenden Jahr belasten. Bisher hatte Infineon einen Umsatzanstieg von rund fünf Prozent in Aussicht gestellt. Im laufenden Quartal erwartet der Vorstand nun einen Umsatz am untere Ende der eigenen Prognosespanne.