IRW-News: European Lithium Ltd.: DGWA: European Lithium Update in eigener Sache

IRW-PRESS: European Lithium Ltd.: DGWA: European Lithium Update in eigener Sache

Sehr geehrte Geschäftspartner und liebe Freunde,

wie Sie der heutigen Meldung von European Lithium entnehmen können, habe ich mein Mandat Non-Executive Director niedergelegt.

Zu meinen Beweggründen werde ich zu gegebener Zeit ausführlich Stellung nehmen.

Auch zukünftig stehen die DGWA und ich persönlich der Gesellschaft mit unserem Europäischen Netzwerk an für die Gesellschaft bisher so bedeutenden Investoren und Partnern zur Verfügung. Im Interesse der zahlreichen Europäischen Miteigentümer, mich eingeschlossen, liegt mir die Zukunft des Unternehmens natürlich auch weiterhin sehr am Herzen.

Der nächste und sehr wichtige Schritt wird dabei die finale Strukturierung der Kapitalbasis für die nächsten Jahre sein, da die Gesellschaft entsprechend der heutigen Meldung offensichtlich auch weiterhin Kapitalbedarf hat. Sollten zum Erreichen der notwendigen nächsten Schritte (DFS, Genehmigungsverfahren usw.) weitere Gelder benötigt werden, stehen wir - wie auch bisher - mit strategischen Investoren zu Gesprächen bereit.

Beste Grüße,

Stefan Müller

Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Kaiserhofstr.13

D- 60313 Frankfurt

www.DGWA.org

info@DGWA.org

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50218

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50218&tr=1

