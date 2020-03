LPKF LASER - Knapp daneben ist auch vorbei!

LPKF Laser & Electronics AG - WKN: 645000 - ISIN: DE0006450000 - Kurs: 15,550 € (XETRA)

Im Rahmen einer Godmode-PRO-Analyse stellte ich im Februar noch einmal die LPKF-Aktie vor. Der Wert schlug sich lange Zeit auch ordentlich, schaffte es aber nicht, das Hoch bei 25,70 EUR zu erreichen. Bereits bei 24,50 EUR war im Chart Schluss. Gestern mussten auch die letzten verbliebenen Bullen in dem Titel aufgrund der Marktverwerfungen die Segel streichen. Die Aktie durchbrach einen mittelfristigen Aufwärtstrend und fiel direkt in den Unterstützungsbereich um 15 EUR, der sich aus einer Horizontalen und dem EMA200 ableitet.

Ein erster Bounce ausgehend von diesem Niveau lief heute bereits, stoppte aber auf den Cent genau am Widerstand bei 16,90 EUR. Anschließend wurde der Wert wieder verkauft. Wer long orientiert ist, sollte also Stopps möglichst eng fassen. Über 16,90 EUR könnte sich die Erholung in Richtung 18,30 EUR ausdehnen.

Vorgestellt wird aber vorrangig ein bärisches Szenario, welches den Bruch des EMA200 beinhaltet. Um den Chart vollständig zu bereinigen, könnte die Aktie anschließend auf 13 EUR und darunter in den Unterstützungsbereich zwischen 10,88 und 10,80 EUR zurücksetzen. Gerade letzterer Bereich würde sich ideal für langfristige Käufe eignen.

Fundamental bewertet hat LPKF ein hohes Asien-Exposure, was aber gar nicht schlecht sein muss, sollte sich die Coronavirus-Epidemie, wie von vielen Experten erwartet, in Asien eher erledigt haben als in Europa oder den USA. An der grundsätzlich interessanten langfristigen Story des Smallcaps, die im Februar-Artikel erläutert wurde, hat sich selbstverständlich nichts geändert.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 140,00 157,10 184,10 Ergebnis je Aktie in EUR 0,57 0,76 1,06 Gewinnwachstum 33,33 % 39,47 % KGV 27 20 14 KUV 2,7 2,4 2,0 PEG 0,6 0,4 *e = erwartet

Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur