onvista-Wochenausblick: Dax macht den Realitäts-Check – Wirecard-Zahlen im Fokus

Nach fulminanter Erholungsrally und hartem Rückschlag stehen dem deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche holprige Handelstage bevor. Mit der Rückkehr fast zurück an die Marke von 13.000 Punkten hatten einige Investoren im Dax schon wieder auf das Rekordhoch vom Februar bei 13.795 Punkten geschielt. Vorsichtige Signale der US-Notenbank wirkten dann aber als jähe Euphoriebremse zurück unter 12.000 Punkte. Diese Abkühlung war aus Sicht vieler Marktbeobachter längst überfällig. Doch nun stellt sich die Frage, ob es sich um einen neuen Trend oder eher einen temporären Rücksetzer handelt. Dies hängt sicher auch vom großen Verfall an den Terminbörsen ab, der Ende der Woche ansteht.

Marktanalysten machen ihre Antwort indes verstärkt am Fortgang der Corona-Pandemie fest, und ob diese unter Kontrolle bleibt. Neue Corona-Ausbrüche in einigen US-Bundesstaaten hatten dort zuletzt die Furcht vor einer zweiten Pandemie-Welle entfacht.

Hinzu kam, dass US-Notenbank-Chef Jerome Powell einen sehr unsicheren Weg für die Wirtschaft in Aussicht stellte. Dies passte wenig zu den Hoffnungen der Aktionäre auf eine rasante Konjunkturerholung. An der Wall Street kam es daraufhin in der abgelaufenen Woche zu einer panikartigen Kehrtwende, die auch den deutschen Markt mit nach unten zog.

Derzeit macht das Stichwort vom Realitäts-Check die Runde, nachdem die Kurse in den vergangenen Wochen in ihrem Aufwärtstrend der Realwirtschaft weit vorweg gelaufen waren. So hatte sich etwa der Dax von seinem Corona-Tief Mitte März bei 8255 Punkten bis zum vorläufigen Hoch am vergangenen Montag bei 12.913 Punkten um gut 56 Prozent nach oben abgesetzt.

Dabei hatten die Investoren auf eine steile, V-förmige Erholung von der schweren Corona-Rezession gesetzt, und damit quasi den Optimalfall angenommen. Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding weist zwar darauf hin, dass die Mehrheit der jüngsten Konjunkturdaten aus den Industrieländern tatsächlich auf einen Aufschwung im Mai nach dem Tiefpunkt im Vormonat hindeute. Die Anleger müssten sich allerdings darauf einstellen, dass nach der schrittweisen Lockerung die Konsumausgaben und die Investitionen der Unternehmen noch eine Zeitlang dem Angebot hinterherhinken dürften.

Dennoch sind nach Einschätzung des Marktbeobachters Andreas Büchler von Index-Radar die jüngsten Einbußen im Dax noch kein absolutes Negativ-Signal. Allerspätestens bei der Marke um 10.700/800 Punkten sollte die aktuelle Konsolidierung in einem „gesunden“ Aufwärtstrend“ wieder anhalten, glaubt der Chartexperte. Eigentlich warte bereits bei 11.200 Punkte eine solide Auffangmarke.

Die Agenda für die kommende Woche ist zwar gut bestückt, allerdings liegen mit den Sitzungen von Europäischer Zentralbank (EZB) und Fed sowie dem US-Arbeitsmarktbericht wohl die wichtigsten Impulsbringer bereits hinter den Börsianern. Gerechnet wird mit einer Fortsetzung anziehender Wirtschaftsindikatoren wie etwa dem ZEW-Index am Dienstag und US-Indikatoren wie etwa dem Philly Fed am Donnerstag.

Ebenfalls am Dienstag fällt die Bank of Japan ihren Zinsentscheid, die britische Notenbank folgt zwei Tage später. Chefanlagestratege Chris Oliver-Schickentanz von der Commerzbank rechnet damit, dass die britischen Währungshüter zudem die Obergrenze für ihre Anleihekäufe um weitere 100 Milliarden Pfund erhöhen werden. Zudem beginnt der Gipfel, auf dem die EU-Staats- und Regierungschefs erstmals den gemeinsamen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungsfonds diskutieren.

Auf Unternehmensseite will am Donnerstag dann endlich der Zahlungsabwickler Wirecard detaillierte Jahreszahlen für 2019 vorstellen. Der wegen angeblicher Bilanzmanipulationen unter Druck stehende Zahlungsdienstleister hatte die Veröffentlichung mehrfach verschoben, weil der Wirtschaftsprüfer EY nicht alle Prüfungshandlungen abschließen konnte.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 15. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/20

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Pressegespräch (online) „Die größten Pharmafirmen weltweit“der Beratungsgesellschaft EY

11:00 DEU: Creditreform Pk zu Insolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr 2020

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/20

03:30 CHN: Preise von Neubauwohnungen 05/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/20

14:30 USA: Empire State Index 06/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Messe Metav „Lets talk about innovation“, veranstaltet vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW)

10:00 BEL: Online-Pressegespräch des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament: „EP-Position und Post-Brexit-Verhandlungen für Handelsvertrag“ mit dem Brexit-Beauftragten des EU-Parlaments David McAllister und dem Vorsitzenden des Ausschusses für internationalen Handel Bernd Lange u.a. zum aktuellen Stand der Verhandlungen und zur Position des Europäischen Parlaments, die während der Plenarsitzung am 17./18. Juni verabschiedet wird

DEU: Virtueller Deutscher Anwaltstag 2020 unter dem Motto „Die Kanzlei als Unternehmen“

DIENSTAG, DEN 16. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 24. Kalenderwoche

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SGL, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SLM Solution, Hauptversammlung (online)

12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Landgericht München verhandelt über Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Tesla

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2020

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 04/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/20

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/20

15:15 USA: Industrieproduktion 05/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/20

16:00 USA: Lagerbestände 04/20

16:00 USA: NAHB-Index 06/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Bekanntgabe Kreditzins

JPN: BoJ Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DEU: Landgericht München verhandelt über Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Tesla

LUX: Treffen der EU-Europaminister zum sogenannten Rat für allgemeine Angelegenheiten

MITTWOCH, DEN 17. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/20

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 05/20

10:00 ITA: Industrieaufträge 04/20

11:00 EUR: Bauproduktion 04/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 5 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: WohnZukunftsTag des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW)

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz und Besprechung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

DEU: Kongress German Water Partnership (GWP) zur Zukunft der Wasserwirtschaftu.a. mit Dorothee Bär (CSU), Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung

DONNERSTAG, DEN 18. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung (online)

12:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2020

09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 04/20

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:00 POL: National Bank of Poland, Zinsentscheid

14:30 USA: Philly Fed Index 06/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 05/20

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

10:30 DEU: Urteilsverkündigung des Bundesverwaltungsgerichts zu einem Planungsabschnitt für das Bahnprojekt Stuttgart 21, Leipzig

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Bochum

DEU: ifo-Jahresversammlung: „Wie gefährdet ist der Wohlstand in Deutschland?“, München

FREITAG, DEN 19. JUNI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Renault, Hauptversammlung

GBR: Carnival, Halbjahreszahlen

USA: Oracle, Q4-Zahlen

DEU: Deutsche Börse Verfallstag „Hexensabbat“

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/20

10:00 ITA: Leistungsbilanz 04/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/20

10:00 POL: Industrieproduktion 05/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 05/(20

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/20

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/20

EUR: Moody’s Ratingergebnis Zypern, Serbien

SONSTIGE TERMINE

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (online)

08:00 DEU: Online-Diskussion des TÜV „Wer digitalisiert die Arbeitswelt?“ mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

10:00 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012 mit einem Verkündungstermin

HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börsen geschlossen

