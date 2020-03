Putin - Referendum über Verfassungsänderung wird wegen Corona verschoben

Moskau (Reuters) - Das für den 22. April geplante Referendum über eine Verfassungsänderung in Russland wird nach den Worten von Präsident Wladimir Putin wegen der Virus-Krise verschoben.

Über einen neuen Termin werde nach Rücksprache mit Medizinern entschieden, kündigte Putin am Mittwoch in einer Fernsehansprache an. "Die absolute Priorität für uns ist die Gesundheit, das Leben und die Sicherheit der Menschen", sagte er. "Deshalb bin ich der Meinung, dass die Abstimmung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden sollte."

Durch das Referendum sollen weitreichende Änderungen des politischen Systems vollzogen werden, durch die der 67-jährige Kremlchef bis 2036 an der Macht bleiben könnte. Parlament und Verfassungsgericht hatten den Plänen bereits zugestimmt. Kritiker haben die vorgeschlagenen Änderungen mit einem Verfassungscoup verglichen und als illegal bezeichnet.

Putin äußerte sich auch zur Virus-Krise. "Wir sehen, wie stark sich die Coronavirus-Epidemie in der Welt entwickelt, in vielen Ländern steigt die Zahl der Fälle weiter, die gesamte Weltwirtschaft ist bedroht", sagte er. Aufgrund der Größe Russlands sei es unvermeidbar, dass sich das Virus auch hier ausbreite. Die Zahl der offiziell registrierten Coronavirus-Fälle in Russland kletterte auf 658. Sie nahm damit über Nacht um 163 zu, der bisher größte Anstieg an einem Tag. Die meisten Fälle, insgesamt 410, wurden in Moskau registriert.