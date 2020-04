REPLY: Reply Code Challenge verzeichnet über 20.000 Teilnehmer aus 96 Ländern weltweit

Die Ausgabe 2020 der Reply Code Challenge war ein voller Erfolg. Die Reply Code Challenge ist Teil der Reply Challenges, Online-Wettbewerbe für junge Talente und Technologie-Enthusiasten zur Förderung der Codingkultur sowie digitaler Innovationen in den Bereichen Kreativität, Cybersecurity und Finanzen.

In diesem Jahr forderten sich mehr als 20.000 Teilnehmer aus 96 Ländern vier Stunden lang gegenseitig heraus, um die vom Reply Code Master-Team entwickelte Problemstellung zu lösen. Der Wettbewerb erreichte neben der sehr hohen Teilnehmerzahl Rekordergebnisse: 1.255 Teams für die Teen-Ausgabe und 2.862 Teams für die Standard-Ausgabe mit über 21.000 eingereichten Lösungen, die auf verschiedenen Programmiersprachen wie C, C++, Java und Python basieren.

Der bis zur letzten Minute des Wettbewerbs hart erkämpfte Sieg ging an das US-Team USACO für die Teen-Edition und an das polnische Team Errecto für die Standard-Edition, die für die gestellten Aufgaben optimale Lösungen entwickelten. In beiden Teams sind Coder, die bereits Gewinner einiger prestigeträchtiger internationaler Code Challenges und der Mathematik-Olympiade sind.

Unter den Finalisten auf dem Podium in der Teen-Edition waren die Teams der Mexikanischen Stiftung sowie Gom aus Russland und Korea auf den Plätzen 2 und 3. In der Standard-Edition ging der zweite Platz an das russische Team Hashcode Fans und Platz 3 an das japanische Team *code.

Seit seiner Gründung konnten die Reply Code Challenges als Teil der Reply Challenges-Reihe mehr als 67.000 Teilnehmer aus über 150 Ländern weltweit aktivieren.

°°°

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie Big Data, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com

