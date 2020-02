Südkorea verspricht wegen Coronavirus Notmaßnahmen

Seoul (Reuters) - Südkorea hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus Notmaßnahmen versprochen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu begrenzen.

Der Chef der südkoreanischen Notenbank, Lee Ju-Yeol, sagte am Feitag, dass an finanziellen Hilfspaketen für die von der Lungenkrankheit betroffenen Branchen gearbeitet werde. Es zeichneten sich Folgen der Epidemie auf das produzierende Gewerbe ab. Der Notenbank-Chef ließ jedoch zunächst offen, ob auch eine Zinssenkung in Frage komme.

Finanzminister Hong Nam-ki erklärte, dass Südkorea Notfallpläne habe, um gegebenenfalls die Volatilität an den Finanzmärkten zu verringern. Auch könnten Maßnahmen zur Stabilisierung der Märkte und zur Ankurbelung der Inlandsinvestitionen ergriffen werden. Wegen seiner engen Verbindungen zu China rechnen Experten damit, dass die südkoreanische Wirtschaft hart von der Epidemie getroffen wird.

Auch die japanische Notenbank BOJ beobachtet nach eigenen Angaben die zunehmenden Risiken durch das Virus mit Wachsamkeit.