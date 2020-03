Türkei: 'Operation Frühlingsschild' gegen Syrien geht weiter

ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach massiven türkischen Vergeltungsangriffen in Syrien greift die Türkei nach eigenen Angaben weiter Regierungstruppen an. Der Einsatz erhielt zudem den Namen "Operation Frühlingsschild", wie der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Sonntag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag sagte. "Die Operation Frühlingsschild, die nach dem schändlichen Angriff am 27.Februar in Idlib gestartet wurde, wird erfolgreich fortgesetzt", sagte er demnach.

Die Türkei habe bislang unter anderem eine Drohne der syrischen Regierung, acht Helikopter und 103 Panzer der syrischen Regierung zerstört, sagte Akar. Zudem seien mehr als 2000 syrische Soldaten "außer Gefecht gesetzt worden". Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte am Samstagabend noch von mehr als 70 syrischen Soldaten gesprochen, die durch türkische Angriffe getötet worden seien.

Am Donnerstagabend waren durch Angriffe der syrischen Regierung in der Provinz Idlib nach neuesten Angaben 36 türkische Soldaten getötet worden. Die Türkei hatte am Samstag massive Vergeltungsangriffe auf syrische Truppen gestartet.

Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg islamistische Rebellen, der syrische Präsident Baschar al-Assad dagegen wird von Russland unterstützt. Akar betonte, die Türkei habe kein Interesse an einem Konflikt mit Russland. Sie wolle vielmehr das "Massaker" der syrischen Regierung beenden und eine neue Migrationswelle verhindern. Er appellierte erneut an Russland, auf die syrische Regierung einzuwirken, damit diese die Angriffe einstelle./jam/DP/mis