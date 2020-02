Villeroy & Boch will eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Villeroy & Boch-Konzern (ISIN: DE0007657231) hat im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von 833,3 Mio. Euro erzielt, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahresvergleich ging der Umsatz damit um 2,3 Prozent zurück.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 103,4 Mio. Euro und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 53,6 Mio. Euro. Der Grund hierfür ist vor allem ein Sonderertrag in Höhe von 52,4 Mio. Euro, der insbesondere auf einen Immobilienverkauf in Luxemburg zurückzuführen ist. Das operative EBIT lag mit 51,0 Mio. Euro vor allem umsatzbedingt leicht unter dem Vorjahreswert. Mit 80,4 Mio. Euro wurde das Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, wie weiter berichtet wurde. Das kräftige Plus basiert in erster Linie auf dem erzielten nicht-operativen Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2020 strebt der Konzern ein leichtes Wachstum im Umsatz und operativen Ergebnis an.

Villeroy & Boch prüft derzeit eine Übernahme des belgischen Konkurrenten Ideal Standard. Villeroy & Boch will den Stammaktionären eine Dividende in Höhe von 0,55 für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten. Die Vorzugsaktionäre sollen 0,60 Euro erhalten. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 15,45 Euro für die Vorzugsaktie liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,88 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. März 2020 statt.

Redaktion MyDividends.de