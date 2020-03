VIRUS: Bruder von New Yorks Gouverneur Cuomo positiv getestet

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bruder des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, der bekannte CNN-Moderator Chris Cuomo, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ich haben mich in den vergangenen Tagen in der Nähe von Leuten aufgehalten, die schließlich positiv getestet wurden", teilte Chris Cuomo am Dienstag auf Twitter mit. Er habe typische Symptome und befinde sich in seinem Keller in Isolation. Von dort wolle er auch seine Show auf dem TV-Sender CNN weiterführen.

Schon am Montag hatte Cuomo aus seinem Keller aufgenommen und von dort aus ein Interview mit seinem Bruder, Gouverneur Cuomo, geführt. Wie üblich kabbelten sie sich publikumswirksam: "Bleib Du da wo Du bist, im Keller. Ich finde das sehr schön, ich liebe Dich, bleibe sicher und ruf mich manchmal an", sagte der Gouverneur. Es war nicht klar, ob der Politiker zu diesem Zeitpunkt vom Corona-Verdacht seines Bruders wusste. Andrew Cuomo hatte sich in den vergangenen Wochen als Krisenmanager in dem besonders heftig von der Pandemie getroffenen Bundesstaat New York landesweit profiliert und viele Sympathien gewonnen./scb/DP/fba