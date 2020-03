VIRUS/Mitsotakis zu Coronakrise: 'Wir befinden uns im Krieg'

ATHEN (dpa-AFX) - Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat am Dienstag seine Mitbürger aufgerufen, wegen der Coronakrise in ihren Wohnungen und Häusern zu bleiben. "Wir befinden uns im Krieg", mahnte Mitsotakis in einer TV-Ansprache. "Der Feind ist hinterhältig und unsichtbar." An diesem Mittwoch sollen alle Einzelhandelsgeschäfte schließen. Bars, Tavernen, Restaurants und Nachtclubs sind bereits seit dem Wochenende zu.

Mitsotakis kündigte ferner an, dass Griechenland nach Lockerung der Sparauflagen durch die Eurogruppe den Unternehmen des Landes unter die Arme greifen werde, die schließen mussten. Der Staat werde einen Teil der Gehälter zahlen. Sorgen bereitet vor allem der Tourismus. In Griechenlands wichtigster Branche sind fast eine Million Menschen beschäftigt.