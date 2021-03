Vorbörse: Dax tiefer erwartet – Index-Änderungen ab heute Wirksam – VW vorbörslich deutlich im Plus – Infineon im EuroStoxx

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Etwas gedämpfter dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Woche ausfallen. Der womöglich andauernde Lockdown in Deutschland dürfte Anleger dazu veranlassen, nach den jüngsten Rekorden vorerst etwas auf die Bremse zu treten. Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sprach von möglichen Gewinnmitnahmen. Dies ändere aber nichts daran, dass der Dax perspektivisch weiter in Richtung 15 000 Punkte strebe.

Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart am Montag signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von 0,25 Prozent auf 14.585 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd am Donnerstag mit 14.804 Punkten gekrönt, danach verließ ihn die Kraft. Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 wird knapp im Minus erwartet.

Angesichts erneut stark steigender Infektionszahlen setzt ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag auf eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum 18. April – mit einer wohl konsequenten Umsetzung der Anfang März beschlossenen Notbremsregelung. Die dritte Welle war am Aktienmarkt zuletzt allerdings keine wirkliche Belastung, es überwog der Konjunkturoptimismus.

An der Frankfurter Börse treten an diesem Montag die von der Deutschen Börse beschlossenen Index-Änderungen in Kraft. Im Dax neu sind die Aktien des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy, die vorbörslich auf der Tradegate-Plattform entgegen der Dax-Schwäche ein halbes Prozent zulegten. Absteigen muss dafür Beiersdorf, hier blieb der Kurs aber unauffällig.

Auch in den Reihen hinter dem Leitindex werden zahlreiche Änderungen wirksam. Dazu gehört die Aufnahme der Beteiligungsgesellschaft Porsche in den MDax. Die Aktien stehen bei Anlegern zuletzt wegen der Kursausschläge bei der Kernbeteiligung Volkswagen stärker im Fokus. Vorbörslich ging es bei Porsche um 3,7 Prozent hoch. Auch die VW-Vorzüge zogen im Dax wieder um 2,7 Prozent an.

Änderungen gibt es auch im EuroStoxx, hier steigt Infineon anstelle von Nokia auf. Die Papiere des Chipkonzerns legten vorbörslich gut ein Prozent zu. Sie profitierten dabei auch von einer Hochstufung durch die Credit Suisse. Experte Achal Sultania zeigt sich wegen des Chip-Bedarfs durch die Elektromobilität optimistisch.

USA: – DOW UNTER DRUCK – Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Freitag seine leichten Vortagesverluste ausgeweitet. Auf die Stimmung drückte ein erneuter deutlicher Renditeanstieg am Anleihemarkt. Steigende Zinsen machen zum Beispiel Anleihen als Alternative zur Aktienanlage attraktiver. Als Belastung hinzu kamen Verluste bei Bankaktien und vor allem bei den Papieren von Visa. Der Dow fiel um 0,71 Prozent auf 32 627,97 Punkte, nachdem er Tags zuvor zunächst einen Höchststand erreicht hatte und dann ins Minus gerutscht war. Auf Wochensicht ergibt sich ein Verlust von 0,46 Prozent.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den Kursverlusten am Freitag mit 2,1 Prozent erneut deutlich schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt hingegen um 0,84 Prozent zu, während der Hongkonger Hang-Seng-Index um 0,12 Prozent sank.

DEVISEN: – EURO STABIL / LIRA UNTER DRUCK – Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1891 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitag noch knapp über 1,19 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1891 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt im Euro-Dollar-Handel. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Einen drastischen Kurseinbruch gab es hingegen bei der türkischen Lira, nachdem der Notenbankchef des Landes am Samstag überraschend entlassen worden war. Am Morgen wurde ein Dollar für 7,84 Lira gehandelt. Damit hat die Lira seit Freitag mehr als acht Prozent an Wert verloren.

# Türkischer Notenbankchef nach nur 5 Monaten im Amt gefeuert - Lira geht mal wieder auf Talfahrt

ROHÖL: – LEICHTER RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 64,22 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 61,16 Dollar.

Damit konnten sich die Ölpreise nach starken Verlusten in der Vorwoche zunächst nicht erholen. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise wegen Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf Wochensicht so stark gefallen wie seit dem vergangenen Oktober nicht mehr.

Marktbeobachter verwiesen außerdem auf jüngste Entwicklungen in der Corona-Krise. Mit Deutschland steuert eine der führenden Volkswirtschaften auf eine Ausweitung der Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie zu. Damit haben Hoffnungen auf eine schnelle Konjunkturerholung und eine stärkere Nachfrage nach Rohöl einen Dämpfer erhalten.

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Traton SE, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Post DHL, Vorstellung Nachhaltigkeitsplan durch CEO Frank Appel

15:00 BEL: Eurocontrol-Hardtalk mit Easyjet-Chef Johan Lundgren CHE: SGS, Hauptversammlung CHE: Schindler, Hauptversammlung CHE: SNB, Geschäftsbericht DEU:

Deutsche Börse Index-Änderungen werden wirksam:

DAX rein: Siemens Energy

DAX raus: Beiersdorf

MDax rein: Porsche, Encavis, Nordex, Beiersdorf

MDax raus: Metro, Osram, Aareal Bank, Siemens Energy

TecDax rein: SMA Solar TecDax raus: New Work

SDax rein: SGL Carbon, Metro, Leoni, Osram, Suess Microtec, Aareal Bank

SDax raus: Deutsche Beteiligungs AG, Encavis, Nordex, SNP, Cropenergies, Hornbach Baumarkt

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Gastgewerbe in der Corona-Krise, Jahre 2020/2021

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/20 und Geschäftsbericht

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: CFNA-Index 02/21

14:00 CHE: BIZ-Konferenz u.a. mit Fed-Chef Jerome Powell (online)

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Pandemie

+ Gemeinsame Presseunterrichtung im Kanzleramt im Anschluss an die Besprechung

+ 1215 Öffentliche Sitzung des Bundestags-Ausschusses für Gesundheit zum Antrag der Grünen, Kapazitäten für Schnelltests massiv auszubauen, Selbstanwendung zu erlauben und Public-Health-Screenings zu ermöglichen

10:00 DEU: 18. Mitteldeutscher Fundraisingtag, Jena

10:00 DEU: Online-Pk des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministeriums zu seinem Gutachten „Ein CO2-Grenzausgleich als Baustein eines Kli maclubs“

BEL: Tagung der EU-Außenminister BEL: EU-Ratstreffen Landwirtschaft und Fischerei

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr Eurozone Leistungsbilanz Saisonbereinigt (Mrd Euro) Januar — 36,7

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr Verkauf bestehender Häuser, Februar Monatsvergleich -2,9 +0,6

