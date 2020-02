WALMART - Enttäuschende Zahlen, enttäuschender Ausblick, Aktie steigt dennoch

Walmart Inc. - WKN: 860853 - ISIN: US9311421039 - Kurs: 118,860 $ (NYSE)

In unserem Traderchat hat sich inzwischen eine gewisse Ironie bereit gemacht bezogen auf die teils skurrilen Bewegungen am US-Markt. Nach dem Motto: "Es ist eigentlich egal, was ein Unternehmen meldet, der Kurs wird sowieso wieder hochgekauft." Bestes Beispiel: Der Einzelhandelskonzern Walmart liefert schwache Zahlen und einen schwachen Ausblick. Es interessiert aber niemanden. Die Aktie notiert im Plus.

Im Detail berichtete das Management im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 über einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD. Analysten hatten einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie erwartet. Der Umsatz enttäuschte ebenfalls mit 141,67 Mrd.USD gegenüber prognostizierten 142,49 Mrd. USD. In den USA stieg der Umsatz ohne Neueröffnungen nur um 1,9 %, Analysten hatten ein Plus von 2,3 % erwartet. Auch der Ausblick blieb hinter den Expertenschätzungen zurück.

5,00 bis 5,15 USD je Aktie will Wal-Mart im neuen Geschäftsjahr verdienen. Analysten hatten mit 5,22 USD je Aktie gerechnet. Weiterhin erfreulich entwickelt sich das E-Commerce-Geschäft. Allerdings dürfte das Wachstum hier im laufenden Geschäftsjahr mit 30 % unter dem Vorjahreswert von 37 % liegen. Alles in allem also nichts, womit man Aktionäre in einem normalen Umfeld überzeugen könnte. Aber wir haben aktuell kein normales Umfeld.

Deshalb steigt der Wert heute auch trotz schwachem Gesamtmarkt und erreicht den Widerstand bei 119,94 USD. Ein Überwinden dieser charttechnischen Hürde würde Potenzial in Richtung 122,12 USD und darüber 125,38 USD freisetzen. Fällt der Dow-Jones-Titel dagegen unter den kurzfristigen Abwärtstrend und vor allen Dingen unter das Tief bei 114,44 USD, hätten die Käufer die kurzfristige Trendwendechance vergeben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 523,96 524,99 541,97 Ergebnis je Aktie in USD 4,93 5,16 5,22 KGV 24 23 23 Dividende je Aktie in USD 2,08 2,12 2,16 Dividendenrendite 1,75 % 1,78 % 1,82 % *e = erwartet

