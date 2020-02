Weniger Virus-Neuinfektionen - Passagiere verlassen Kreuzfahrtschiffe

Peking (Reuters) - Fast zwei Monate nach Bekanntwerden der ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Covid-19 ist in China die Zahl der Neuansteckungen den zweiten Tag in Folge zurückgegangen.

Allerdings stieg die Zahl der Toten nach Angaben der nationalen Gesundheitskommission am Mittwoch auf über 2000. Hunderte Passagiere der in Japan unter Quarantäne stehenden "Diamond Princess" durften das Kreuzfahrtschiff verlassen. In Kambodscha ließen die Behörden die verbliebenen Kreuzfahrtgäste von Bord der "MS Westerdam", die - aus Hongkong kommend - von fünf Häfen abgewiesen wurde, bevor sie kürzlich in Sihanoukville festmachen durfte. Die guten Nachrichten der Gesundheitskommission sorgten für Zuversicht an den asiatischen Börsen, und Chinas Führung versicherte, man werde die Wirtschaftsziele für 2020 einhalten.

Die Gesundheitskommission teilte mit, es seien insgesamt 1749 Neuinfektionen in der Volksrepublik gemeldet worden. Das sei die geringste Zahl an einem Tag seit dem 29. Januar. In der am stärksten betroffenen Provinz Hubei wurden die wenigsten Neuinfektionen seit dem 11. Februar gemeldet. Insgesamt haben sich mehr als 74.000 Menschen mit dem Virus angesteckt, das eine Lungenkrankheit auslösen kann. 2004 Menschen starben bislang daran, drei Viertel von ihnen in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei. Zudem wurden sechs Todesfälle außerhalb des chinesischen Festlandes gemeldet, darunter auch ein zweiter in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

Den chinesischen Behörden zufolge schlagen sich die strikten Maßnahmen im Kampf gegen das Virus in geringeren Zahlen der Ansteckungen nieder. 15 Tage in Folge seien diese außerhalb Hubeis zurückgegangen. Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO argumentieren jedoch, es sei zu früh, um vorauszusagen, wie sich die Epidemie entwickeln wird. Allerdings lockerten die Industriezentren an der Küste bereits die wegen des Coronavirus verhängten Reise- und Transportbeschränkungen. Als erste Maßnahmen hatten die Behörden die Ferien anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes verlängert, den Personenverkehr beschränkt und Millionenstädte unter Quarantäne gestellt. Nach Wochen der Unterbrechung lief die Produktion wieder an.

500 PASSAGIERE VERLASSEN "DIAMOND PRINCESS" IN YOKOHAMA

Nach zwei Wochen Isolation durften im japanischen Hafen Yokohama rund 500 Passagiere die "Diamond Princess" verlassen. Das Kreuzfahrtschiff der Reederei Carnival war am 3. Februar unter Quarantäne gestellt worden, nachdem ein früherer Passagier in Hongkong positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Von den rund 3700 Gästen und Besatzungsmitgliedern an Bord wurden inzwischen mehr als 540 positiv getestet. Wer während der Quarantäne negativ getestet worden sei und keine Symptome einer Erkrankung zeige, dürfe das Schiff verlassen, teilten die japanischen Behörden mit. Wer negativ getestet worden sei, aber eine Kabine mit einem Infizierten geteilt habe, müsse bleiben. Die USA, Australien und andere Länder stellten Flugzeuge bereit, um ihre Landsleute nach Hause zu bringen.

Die letzten 233 Passagiere der "MS Westerdam" seien im Hafen von Sihanoukville an Land gegangen, teilten die Behörden in Kambodscha mit. Sie würden mit Bussen in die Hauptstadt Phnom Penh gebracht und am Donnerstag in ihre Heimat fliegen. Die "MS Westerdam" wird von der Holland Amerika Linie der Reederei Carnival betrieben. Das Kreuzfahrtschiff war am 1. Februar mit 1455 Passagieren und 802 Besatzungsmitgliedern in Hongkong aufgebrochen. Zwei Wochen lang war es auf See, nachdem Japan, Taiwan, Guam, die Philippinen und Thailand eine Einfahrt in den Hafen verwehrt hatten. Am Wochenende wurde bekannt, dass eine 83-jährige Amerikanerin, die von Bord gegangen war, auf ihrer Rückreise in Malaysia positiv gestestet wurde.