Amazon.com - Topbildung ist ein Fakt!

„Dünnes Eis – Einbruchsgefahr inklusive“ – titelten wir Anfang Mai in Bezug auf die Amazon-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. Mai). Diese Warnung kam gerade noch rechtzeitig, denn in der Zwischenzeit ist das charttechnische Eis in Form der Kreuzunterstützung aus den Tiefs bei 2.883/2.873/2.707 USD und der 38-Monats-Linie (akt. bei 2.709 USD) tatsächlich zu Bruch gegangen. Das Abgleiten unter die angeführte Schlüsselzone lässt die seitliche Schiebezone der letzten zwei Jahre in eine Topbildung umschlagen (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die obere Umkehr ein kalkulatorisches Abschlagspotential von rund 700 USD bereit. Damit droht perspektivisch ein Wiedersehen mit den alten Ausbruchsmarken von 2018, 2019 und 2020 bei gut 2.000 USD. Danach steckt das „Corona-Tief“ vom März 2020 bei 1.627 USD den nächsten Rückzugsbereich ab. Der geringe Abstand zwischen den Bollinger Bändern begünstigt ebenfalls einen nachhaltigen Bewegungsimpuls. Das angeschlagene Chartbild des Indexschwergewichtes Amazon stellt auch für den Gesamtmarkt einen Belastungsfaktor dar.

Amazon.com (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

