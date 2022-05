EUR/USD - Kernunterstützung steht zur Disposition

Der Euro erlebt im Vergleich zum US-Dollar bisher einen äußerst schwierigen Investmentjahrgang 2022. Der Rückfall in den übergeordneten Baissetrend seit Sommer 2008 (akt. bei 1,1341 USD) lastet weiterhin schwer auf der europäischen Einheitswährung. Nach dem Bruch der Haltezone bei rund 1,05 USD droht nun auch das Tief vom Januar 2017 bei 1,0339 USD unterschritten zu werden. Letzteres wäre gleichbedeutend mit dem niedrigsten Stand des Währungspaares seit dem Jahresultimo 2002/2003. In der Summe befindet sich der Euro zum Greenback weiterhin in einer extrem kritischen Situation. Um den größten Druck von der europäischen Valuta zu nehmen, ist indes zumindest eine Rückeroberung des „Corona-Tiefs“ vom März 2020 bei 1,0635 USD vonnöten. Die herausfordernde Ausgangslage dokumentiert auch der Blick auf den USD-Index, der die Entwicklung des Dollar im Vergleich zu einem Währungskorb aus EUR, GBP, CHF, JPY, CAD und SEK abbildet. Hier entsteht aus USD-Sicht möglicherweise aufgrund eines neuen Mehrjahreshochs (105 Pkt.) und der Auflösung der langfristigen Schiebezone seit Ende 2014 gerade ein großes prozyklisches Investmentkaufsignal.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

