Aixtron: Laut Apple-Gerüchten sind Micro LED-Displays geplant. Aixtron stellt die Produktionsanlagen bereit!

Die Technologie-Aktien befinden sich seit Jahresbeginn in einem Crash. Der Nasdaq Composite gab von knapp 16.000 Punkte auf 11.800 Punkte nach. Teilweise verloren einzelne Aktien noch stärker und halten sich wieder 80 % bis 90 % unter ihren 52-Wochenhochs auf. Die Überbewertungen wurden in einem Eiltempo korrigiert. Wenn sich in einer Crash-Phase ein Wert aus dem Technologiebereich komplett dieser Bewegung entzieht, müssen bedeutsame fundamentale Gründe und eine überzeugende Wachstumsperspektive vorliegen. Aixtron notiert nicht nur acht Prozent vom 52-Wochenhoch entfernt, sondern adressiert die neuen Technologietrends Siliziumkarbid-, Galliumnitrid-Chips sowie Micro LEDs. Aus diesen könnte eine Wachstumsüberraschung resultieren!

Bringt Apple ab 2024 erste Produkte mit Micro LEDs heraus? Micro LEDs gelten als der Nachfolger von OLEDs und weisen eine höhere Lebensdauer, bessere Kontraste auf. Sie sind auch resistenter gegenüber Umwelteinflüssen. Daher werden Micro LEDs das Rückgrat der nächsten Displaygenerationen für Wearables, Smartphones, TVs und Augmented Reality- sowie Virtual Reality-Brillen bilden. Mit zahlreichen Kunden arbeitet Aixtron an der Entwicklung dieser neuen Technologie, um bei der anstehenden Kommerzialisierung eine führende Marktposition einzunehmen. Laut LEDinside könnte der Markt für Micro LEDs von 318 Mio. USD im Jahr 2020 auf 2,9 Mrd. USD im Jahr 2025 zulegen. Aixtron spricht davon, dass Micro LEDs das Potenzial haben, eine „signifikante Nachfrage nach Anlagen“ zu generieren. Bereits kurzfristig geht man von der Kommerzialisierung bei Micro LED-Displays aus. Dabei könnte der entscheidende Impuls durch Apple kommen. Denn laut den Gerüchten am Markt könnte Apple ab 2024 bei der Apple Watch und ab 2026 beim iPhone auf Micro LED-Displays setzen. Aixtron stellt mit seinen MOCVD-Anlagen die Produktionslösungen für die Apple-Zulieferer bereit, um die selbst leuchtenden LED-Bildpunkte zu fertigen. Ein Milliarden-Umsatz-Potenzial entsteht, denn mit einem 58%igen Marktanteil ist Aixtron bei MOCVD-Anlagen marktführend. GaN- und SiC-Chips setzen sich dank ihrer Energieeffizienz durch! Chips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) galten lange als zu teuer. Doch die Kosten sinken und mittlerweile beginnen die Vorteile zu überwiegen. Bei SiC-Chips geht weniger Energie in Form von Wärme verloren. Das macht sie für einen Einsatz in E-Autos interessant, weil sich die Reichweite steigern lässt. Chips auf GaN-Basis haben den Vorteil, dass sie den Ladevorgang deutlich beschleunigen können. Zudem können Ladegeräte um ca. 40 % in der Größe reduziert werden und eine längere Lebensdauer aufweisen. Das macht sie auch für neue Anwendungen im Bereich von Micro Invertern im Bereich der Photovoltaik oder On Board Chargern im Bereich der Elektromobilität interessant. Neben der Verwendung von GaN- und SiC-Chips in Autos und für Ladelösungen besteht die große Wachstumsfantasie im Einsatz bei Rechenzentren. Rechenzentren sind Stromfresser. Der Stromverbrauch und auch der Kühlbedarf lassen sich dank der neuen Chips vermindern. Da die Rechenzentren-Infrastruktur ausgebaut und Energieeffizienz bedeutsamer wird, könnte Aixtron von der wachsenden Zahl an Anwendungen profitieren. Denn der Marktführer bei MOCVD-Anlagen wird mit seinem Equipment für die Gasphasenabscheidung benötigt und damit für die Fertigung von GaN- und SiC-Chips. Aixtron stellt steigende Auftragseingangsdynamik in Aussicht Im ersten Quartal des laufenden Jahres gelang Aixtron ein 79%iges Wachstum auf 88,6 Mio. Euro. Das Nettoergebnis kletterte um 264 % auf 13,8 Mio. Euro zu. Beim Auftragseingang verzeichnete Aixtron ein 5%iges Wachstum auf 130,2 Mio. Euro. Das Management ist für den Jahresverlauf optimistisch und geht von einer Beschleunigung des Ordereingangs aus. Bereits jetzt soll das zweite Quartal über dem ersten liegen. Dabei sollte sich die hohe Nachfrage nach Anlagen zur Produktion effizienter Leistungselektronik ausdehnen. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Aixtron peilt einen Auftragseingang von 520 bis 580 Mio. Euro, Umsätze von 450 bis 500 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 21 bis 23 % an. Langfristig kann der Konzern auf die Umsatzmilliarde zusteuern, wenn es zur Kommerzialisierung von Micro LED-Displays kommt. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf die Aixtron Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Aixtron stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 17,689 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 17,689 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Aixtron hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 16.05.2022 Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Endlos Turbo Long 17,6902 open end: Basiswert AIXTRON DW08T0 Quelle: DZ BANK: Geld 17.05. 09:37:30, Brief 17.05. 09:37:30 6,66 EUR 6,71 EUR 8,12% Basiswertkurs: 24,280 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: // Quelle: DZ BANK: Geld 17.05. Basispreis 17,6902 EUR Abstand zum Basispreis in % 26,69% Knock-Out-Barriere 17,6902 EUR Abstand zum Knock-Out in % 26,69% Hebel 3,66x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

