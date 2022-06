Nasdaq-100 Index® - Marktbreite: Zahlen einer Extremkonstellation

Die Analyse der Marktbreite zählt zu den ganz großen Stärken der Technischen Analyse. Ein besonderes Augenmerk werfen wir heute auf die Ausgangslage beim Nasdaq-100®. Nur noch 7 % aller Indexmitglieder notieren aktuell oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tages-Durchschnitte. Gemessen an diesem Kriterium befindet sich die überwältigende Mehrzahl der Titel in einem Abwärtstrend. Die Korrektur ist also möglicherweise bereits weit fortgeschritten. Um die These zu untermauern haben wir für alle Mitglieder des Technologieauswahlindex das „höchste Hoch“ und das „tiefste Tief“ des letzten Jahres analysiert. Der durchschnittliche Kursabschlag über alle Indexmitglieder beträgt mittlerweile fast 38 %. Mehr als jeder dritte Einzelwert musste sogar einen Kursrückschlag um mehr als 50 % verkraften. Am eindrucksvollsten ist aber diese Zahl: 72 % aller Indexmitglieder haben sich um weniger als 10 % von ihren Jahrestiefs erholen können und notieren damit in absoluter Schlagdistanz zu ihren Verlaufstiefs. Per Saldo erreicht die Korrektur im Technologiesektor mittlerweile ein substanzielles Ausmaß. Der Nasdaq-100® stellt zwar weiterhin ein „fallendes Messer“ dar, aber das Techbarometer hat auch bereits eine ordentliche Fallhöhe abgearbeitet.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

