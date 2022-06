STOXX® Europe 600 (Daily) - Sektorentwicklung 2022: Flops mit Chancen?

Das herausfordernde 1. Halbjahr 2022 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Herausfordernd ist auch beim Stoxx Europe 600® und seinen jeweiligen Branchenbarometern das richtige Stichwort. Nur der Stoxx Europe 600® Oil und Gas notiert im bisherigen Jahresverlauf noch im Plus (+10 %). Mit dem Subindex „Basic Ressources“ musste dagegen ein anderer Gewinner der ersten Monate in den letzten Wochen derart stark Federn lassen, dass das Branchenbarometer von einem Plus von fast 20 % mittlerweile im negativen Bereich notiert. Ansonsten zeichnet sich der defensive Telekomsektor (- 1%) durch eine recht stabile Entwicklung in 2022 aus. Auf der anderen Seite geht die rote Laterne an den Stoxx Europe 600® Retail (-36 %). Aber auch der Technologiebereich sowie der Immobiliensektor mussten mit 32 % bzw. 29 % substanzielle Kursrückschläge hinnehmen. Apropos Verlierer des 1. Halbjahres: In 55 % aller Fälle seit 2000 schlugen die drei Verlierer der ersten sechs Monate den Stoxx Europe 600® im 2. Halbjahr. Wer konsequent in der 2. Jahreshälfte auf die Flop 3-Branchen der ersten setzte, kann sich seit Beginn des Jahrtausends über eine Wertentwicklung von 68 % freuen und zeigt der Performance des Mutterindex (+31 %) damit deutlich die Rücklichter.

STOXX® Europe 600 (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

