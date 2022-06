Krypto-Insight: Q&A Runde mit BISON Chef | Börse Stuttgart | Bitcoin | Ethereum

Charts zu den Werten im Artikel Bitcoin (BTC/USD)

Ethereum (ETH/USD)

► Darum geht's im Video: Am Kryptomarkt gehts derzeit richtig rund. Auf der Finanzmesse Invest bezieht BISON Chef Dr. Ulli Spankowski erneut Stellung zu euren Fragen rund um den Kryptomarkt und die BISON App. Einmal mehr scheut sich Moderator Richard „Richy” Dittrich von der Börse Stuttgart nicht, unseren Ober-BISON mit kritischen Fragen zu löchern und Antworten zu hinterfragen.



00:00 ► So geht's Ulli im aktuellen Krypto-Crash...

05:00 ► Terra / Luna - Zitterpartie für den gesamten Kryptomarkt?

09:15 ► Neue Coins auf Bison?

13:30 ► Wird Bison Staking anbieten?

18:08 ► Regulierung - Proof of Work Verbot und hosted & unhosted wallets

24:40 ► 2FA für Bison?

26:20 ► Blick auf die Konkurrenz

30:55 ► Bison Pullis für alle (die live dabei waren)

32:40 ► Fragerunde Publikum





