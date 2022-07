DAX® - Zumindest kurzfristige Entspannung

Die Hoffnung lebt weiter. Nach dem für den DAX® schlechtesten Juni seiner Historie konnte am vergangenen Freitag mit einer kleinen Rally die erste Sitzung im Juli sogar mit einem kleinen Plus beendet werden. Für den heutigen 4. Juli könnte sogar so etwas wie Entspannung auf der Tagesordnung stehen, da die Wall Street wegen des US-Nationalfeiertags geschlossen bleiben wird und entsprechende Vorgaben fehlen. Wie aber sieht der Fahrplan für die anstehende DAX®-Woche aus? Die erste Erholungsbewegung vom Freitag reichte bis knapp 12.900 Punkte hinauf und am heutigen Montag dürfte der Widerstand um 12.912 Zähler (lokales Tief der vorletzten Woche) direkt angegriffen werden. Gelänge dann auch die Rückeroberung der 13.000er-Marke, könnten die Bullen mutiger werden und die Hürde um 13.130/13.220 Punkte anpeilen. Knapp darüber verläuft dann auch schon ein seit Mitte Juni gültiger Abwärtstrend. Nach unten gilt es dagegen das am Freitag noch einmal bestätigte Dreimonatstief bei 12.618 Zählern zu behaupten, um den „großen Showdown“ um 12.270/12.430 Zähler zu vermeiden. Auf dem Niveau liegt eine entscheidende strategische Unterstützung, so das März-Tief und eine langfristige Fibonacci-Marke.

DAX® (Daily)

Quelle: Guidants² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Guidants²

