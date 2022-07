RATIONAL - Bullish dank Aufwärtstrend und positivem MACD

Gegenüber dem Allzeithoch vom August 2021 über der 1000-Euro-Marke war die Aktie von Rational um mehr als die Hälfte abgestürzt, ehe vor gut zwei Monaten auf einem 20-Monats-Tief die Wende nach oben kam. Die seitherige relative Stärke gegenüber dem MDAX war bereits ein erstes gutes Zeichen und anschließend kam sogar ein mittelfristiges Kaufsignal dazu: vom MACD-Indikator auf Wochenbasis. Das letzte vergleichbare stammt vom Juni 2020 und in der Folge preschte die Aktie bis Anfang 2021 vom 500er-Niveau bis fast 900 Euro nach oben. Bis zum Jahreshoch 910 Euro könnte es in dieser bullischen Bewegung nach oben gehen, wobei auf dem Weg bis dorthin wohlgemerkt bedeutende Hürde zu überwinden wären. Direkt wieder dran ist Rational am 200-Wochen-Durchschnitt. In einer weiteren Aufwärtswelle könnte dann der Rebound zur um 700 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie gelingen, ehe der zurzeit um 770 Euro verlaufende knapp einjährige Abwärtstrend zum Thema würde. Rückenwind kommt dagegen vom knapp dreimonatigen, um 570 Euro verlaufenden Aufwärtstrend und besonders bedeutend ist im 500-Euro-Bereich die Kombination aus zyklischen Tief und dem elfjährigen Basis-Aufwärtstrend.

RATIONAL (Daily)

Quelle: Guidants² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RATIONAL

Quelle: Guidants²

