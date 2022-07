Bitcoin, Ethereum & Co - kehrt jetzt das Vertrauen zurück? | Börse Stuttgart | Bison | BSDEX

► Darum geht's im Video: Nach den Turbulenzen und dem massiven Kursrutsch scheinen Bitcoin & Co zumindest vorläufig einen Boden gefunden zu haben. Oder kann man gar von einer Trendwende sprechen? Wie die aktuelle Situation einzuschätzen ist, warum Regulierung der Schlüssel zur Krypto-Zukunft sein wird und viele andere spannende Themen sind Inhalt des lockeren und fast schon philosophischen Expertengesprächs von Markus Miller und Richy. Also zurücklehnen und eine neue Folge von "Krypto-Update" genießen 😉



0:00 ► Marktüberblick nach turbulenten Wochen

31:00 ► Faktencheck Inflationsschutz

46:00 ► Vertrauen und Nutzen von Kryptowährungen steigen

59:18 ► Regulierung - Entwicklungen von EU u. FSB sind positiv zu bewerten

1:11:15 ► Euroc - der erste bedeutende Euro-Stablecoin ist gestartet

1:19:45 ► Bewertungs-Indikatoren: Growth-Aktien werden gleichzeitig zu Value Aktien

1:24:00 ► Wertvollste Unternehmen der Welt: Europa und Deutschland fallen weiter zurück!

1:33:30 ► Warnung - Metabank aus Liechtenstein ist nicht Meta





