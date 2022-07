Vorbörse: Quartalszahlen heben Dax vor Fed-Entscheid wohl ins Plus - Euro zittert - Ölpreise stagnieren

Während in den USA die Quartalszahlen eher die Stimmung gesenkt haben, könnte heute das Gegenteil im Dax passieren. Die Gewinnwarnung von Walmart hat den amerikanischen Anlegern wieder Schlagartig vor Augen geführt wie hoch die Inflationsrate ist und welche Auswirkungen das hat.

Nach Börsenschluss wurde es dann auch nicht besser. Weder Microsoft, noch Alphabet konnten die Erwartungen der Experten erfüllen.

Im Dax sieht das heute anders aus. Die Deutsche Bank, Mercedes und BASF mit einer Prognoseerhöhung überraschen heute positiv und das hebt vor der wichtigen FED-Entscheidung ein wenig die Stimmung.

DEUTSCHLAND: LEICHTE GEWINNE ERWARTET

Der zuletzt schwächere Dax dürfte am Mittwoch wieder etwas zulegen. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 13 153 Punkten. Tags zuvor hatte er sich in seiner jüngsten Schwäche wieder der runden Marke von 13 000 Punkten genähert. Nach zahlreichen Geschäftszahlen im Tagesverlauf steht am Abend die Fortsetzung der Zinswende der US-Notenbank im Fokus. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juni wird mit einer abermaligen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, nachdem er sich vor wenigen Monaten noch an der Nulllinie befunden hatte. Selbst eine noch stärkere Anhebung um einen ganzen Punkt scheint möglich. Allerdings haben sich zuletzt gleich mehrere Zentralbanker, zumal solche mit straffer geldpolitischer Haltung, eher ablehnend geäußert.

USA: VERLUSTE

Einen Tag vor der voraussichtlich nächsten kräftigen Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten sind die US-Aktienbörsen gefallen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag um 0,71 Prozent auf 31 761,54 Punkte nach. Am Freitag war er noch auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert. Auch schwache Quartalsberichte von Schwergewichten wie Walmart , UPS und General Motors drückten auf die Stimmung.

ASIEN: UNEINHEITLICH

Die wichtigsten Aktienbörsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um 0,5 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,4 Prozent. In Japan legte der Nikkei 225 hingegen kurz vor Handelsende um 0,3 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,77 -0,07%

DEVISEN: EURO ZITTERT VOR FED-ENTSCHEID

Der Euro hat am Mittwochmorgen klar unter der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0150 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0124 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Zinsniveau deutlich über drei Prozent erwartet.

Euro/USD 1,0150 +0,34%

USD/Yen 137,00 +0,07%

Euro/Yen 139,06 +0,39%

ROHÖL: RUHE

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,45 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 95,20 Dollar.

Starke Impulse gab es am Ölmarkt zunächst nicht. Gegen Abend dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed eine große Rolle spielen. Es wird erwartet, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung fortsetzt. Mit steigenden Zinsen wachsen die Ängste vor einer wirtschaftlichen Talfahrt, die auch am Ölmarkt Spuren hinterlassen würde.

Im Tagesverlauf werden zudem neue Lagerdaten des US-Energieministeriums erwartet. Am Dienstagabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die wöchentlichen Vorratszahlen werden wegen ihrer Aussagekraft für die Lage am Ölmarkt stets beachtet.

Brent 104,40 +0,00 USD

WTI 95,21 +0,23 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 66 (69,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 145 (155) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 26 (30) EUR - 'OUTPERFORM'

- MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 70 (75) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 190 (205) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 130 (155) USD - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 125 (132) USD - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR ALPHABET C-AKTIE AUF 125 (132) USD - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 132 (133) USD - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UPS AUF 199 (200) USD - 'NEUTRAL'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 145 (190) USD - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR UPS AUF 198 (199) USD - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 330 (350) USD - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR TEXAS INSTRUMENTS AUF 180 (175) USD - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR TEXAS INSTRUMENTS AUF 165(160)USD - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR MONDELEZ AUF 72 (70) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 311 (298) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4300 (4000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT M6-METROPOLE TELEVISION AUF 'EQUAL WEIGHT'(OW) ZIEL 16,50(23)EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 39 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 14 (15) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT LEGAL & GENERAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 345 (343) PENCE

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DASSAULT SYSTEMS AUF 46,50 (50) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 750 (800) PENCE - 'OUTPERFORM'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR DASSAULT SYSTEMS AUF 45 (44) EUR - 'NEUTRAL'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 560 (550) PENCE - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR LAGARDERE AUF 25 (24) EUR - 'NEUTRAL'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR LOGITECH AUF 83 (96) CHF - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR RANDSTAD AUF 47 (56) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ADMIRAL GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 2026 (2366) PENCE

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR VALEO AUF 20 (16) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR LOGITECH AUF 70 (80) CHF - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR RANDSTAD AUF 49 (53) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 20 (21) CHF - 'BUY'

- CREDIT SUISSE SENKT GALENICA AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 70 (67) CHF

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 22 (23) CHF - 'OUTPERFORM'

- DAVY STARTET MADE.COM MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 30 PENCE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT UNILEVER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 4600 PENCE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 750 (700) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 304 (290) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR DASSAULT SYSTEMS AUF 45 (50) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR LOGITECH AUF 66 (72) CHF - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 730 (700) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4200 (4100) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FORTUM OYJ AUF 13,70 (15,90) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 26 (28,60) CHF - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 3700 (3500) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4600 (4130) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 18,60 (21) CHF - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT AXA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (30) EUR

- JPMORGAN SENKT GENERALI AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 17 (23,50) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 18,80 (21,30) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 777 (731) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 420 (370) EUR - 'BUY'

- DZ SENKT UNILEVER AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - FAIRER WERT 4350 (4250) PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 275 (243) SEK - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 17 (19) CHF - 'OUTPERFORM'

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q2-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Halbjahreszahlen (detailliert) (Presse-Call 8.00 h, Analysten-Call 10.00 h)

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 h Pressecall, 13.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen (8.00 h Analystencall, 9.10 h Pressecall)

07:00 DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

07:00 PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

07:15 LUX: Eurofins Scientific, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 15.00 h Analystencall)

08:00 FRA: Atos, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: GSK, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen (Call 14.00 h)

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q2-Zahlen

16:30 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen

17:45 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen (18.15 h Call)

17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

17:45 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:03 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:15 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK-Verbrauchvertrauen 08/22

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/22

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 06/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22

14:30 USA: Handelsbilanz 06/22

14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 06/22

16:00 USA: Hausverkäufe 06/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

03:45 DEU: Ganztägiger Verdi-Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal. Die Warnstreiks des Bodenpersonals sollen am Mittwoch, dem 27. Juli, um 3.45 Uhr beginnen und bis Donnerstagfrüh, 28. Juli, um 6.00 Uhr dauern. Aufgerufen sind Beschäftigte in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln.

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

10:00 DEU: Abschluss Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

GfK-Konsumklima, August -28,9 -27,4 (in Pkt)

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherstimmung, Juli 80 82 (in Pkt)

10.00 Uhr

Italien

Unternehmensstimmung, Juli 108,0 110,0

Verbraucherstimmung, Juli 96,6 98,3

Eurozone

Geldmenge M3, Juni +5,4 +5,6

GROSSBRITANNIEN

--- Keine entscheidenden Daten erwartet ---

USA

14.30 Uhr

Auftragseingang langl. Güter, Juni -0,4 +0,8

ohne Transportsektor, Juni +0,2 +0,7

16.00 Uhr

Schwebende Hausverkäufe, Juni -1,0 +0,7

20.00 Uhr

Zinsentscheid US-Notenbank 2,25-2,50 1,50-1,75

(Pk ab 20.30 Uhr)

Redaktion onvista / dpa-AFX