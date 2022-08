Silber - Schwieriges Fahrwasser

In der abgelaufenen Woche musste der Silberpreis eine sehr schwache Entwicklung hinnehmen. Auffällig sind dabei die letzten beiden fast deckungsgleichen Wochenhochs (20,86/20,87 USD), welche ein sog. „tweezer top“ entstehen lassen. Im Dunstkreis einer absoluten charttechnischen Schlüsselzone halten wir dieses negative Candlestickmuster für besonders bemerkenswert. Gemeint ist die Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 21 USD sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung von März 2020 bis Februar 2021 (20,82 USD). Abgerundet wird das hier entstehenden Barrierenbündel durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 20,63 USD). Für ein Ende der herausfordernden Marktphase der letzten anderthalb Jahren ist deshalb ein Spurt über die angeführte Schlüsselzone die absolut zwingende Ausgangsvoraussetzung. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Juli-Tief bei 18,11 USD ein wichtiges zyklisches Low markiert. In diesem Kontext besitzt dieses Verlaufstief noch eine weitere Dimension: Um einen weiteren charttechnischen Nackenschlag zu verhindern, sollte der Silberpreis in Zukunft nicht mehr unter das o. g. Tief vom Juli zurückfallen.

Silber (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

