Halliburton - Zurück in der Erfolgsspur!

Seit Mitte Juli stabilisiert sich die Halliburton-Aktie im Bereich der alten Ausbruchszone bei rund 27 USD. Zuvor kam es zu einer deutlichen Verschnaufpause als Reaktion auf die Kursrally seit Anfang 2020. Zusammen mit dem Aufwärtstrend seit Herbst 2020 (akt. bei 27,47 USD) entsteht auf diesem Niveau eine massive Kreuzunterstützung. In der Summe notiert das Papier gegenwärtig an einer absoluten „Schaltstelle“. Während ein Abgleiten unter das Hoch vom Juni vergangenen Jahres für ein Rebreak der o. g. Haltezone sprechen würde, ließe ein Spurt über die jüngsten Wochenhochs bei knapp 30 USD das Pendel zugunsten einer erfolgreichen Bestätigung der diskutierten Kreuzunterstützung ausschlagen. Genau dieser Befreiungsschlag ggelang gestern, sodass die 38-Wochen-Linie (akt. bei 32,51 USD) ein erstes Erholungsziel definiert, ehe das Maitief bei 33,30 USD wieder auf die Agenda rückt. Bei 38,98/39,74 USD gilt es zudem noch eine Abwärtskurslücke der jüngeren Vergangenheit zu schließen. In der Summe bietet sich derzeit eine interessante Einstiegschance bei der Halliburton-Aktie, zumal Anlegerinnen und Anleger eine enge Absicherung auf Basis der o. g. Schlüsselmarken heranziehen können.

Halliburton (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Halliburton

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

