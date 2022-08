CropEnergies - Einer unserer Lieblingsansätze …

… lässt sich anhand der CropEnergies-Aktie derzeit exemplarisch verdeutlichen. Dieser kombiniert den Faktor „Momentum“ anhand der Relativen Stärke (Levy) mit der Auflösung von charttechnischen Konsolidierungsformationen. Während das zuerst genannte Kriterium für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sorgt, signalisiert der Abschluss eines Konsolidierungsmusters, dass der besagte Trend wieder Fahrt aufnimmt. Bildlich gesprochen liegt in einer solchen Situation doppelter Rückenwind vor. Genau das ist gegenwärtig die Ausgangslage bei der CropEnergies-Aktie. Mit hoher Relativer Stärke ist der Titel zuletzt aus der langgezogenen Korrekturflagge seit Oktober 2020 (obere Begrenzung akt. bei 14,75 EUR) ausgebrochen. Diese konstruktive Weichenstellung lässt perspektivisch auf nachhaltig neue Rekordstände jenseits der Marke von 16,26 EUR schließen. Rein rechnerisch eröffnet sich aktuell ein kalkulatorisches Anschlusspotential von mindestens 4 EUR. Um den beschriebenen Ausbruch nicht leichtfertig zu gefährden, sollte das Papier in Zukunft nicht mehr in die o. g. Flagge zurückfallen. Die obere Begrenzung (akt. bei 14,75 EUR) ist deshalb als Absicherung prädestiniert.

CropEnergies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CropEnergies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

