onvista Wochenausblick: Macht der September seinem Ruf alle Ehre? - Wenig positive Impulse im schlechtesten Börsenmonat des Jahres

Aktuell gibt es wenig positive Impulse, die verhindern könnten, dass der schwächste Börsenmonat des Jahres seinem Namen nicht alle Ehre macht. Freitag machte der Dax zwar deutlich Boden gut, aber kaum war der Handel beendet, da gab es die nächste schlechte Nachricht. Zu Inflation, steigende Zinsen, Energiekrise, Rezessionsgefahr und einer tristen Verbraucherstimmung gesellte sich nach Börsenschluss ein neuerlicher Gasstopp.

Wie Gazprom Freitag mitteilte, wird durch die Ostseepipeline Nord Stream von diesem Samstag an, anders als angekündigt, weiter kein Gas fließen. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Nun bleibt der Gasdurchfluss Gazprom zufolge bis zur Beseitigung gestoppt. Zuvor war damit gerechnet worden, dass nach Abschluss der angekündigten dreitägigen Wartungsarbeiten ab Samstag wieder Gas durch die Leitung fließt.

Die Nachricht kippte die Stimmung an der Wall Street. Nachdem die Arbeitsmarktdaten eher freundlich aufgenommen wurden, war der neuerliche Gasstopp zu viel für die Wall Street. Der US-Markt spielt jetzt das Szenario durch, dass Europa einen Schritt näher an Stromausfällen, Gas-Rationierungen und einer schwere Rezession sei. Ein deutlicher wirtschaftlicher Abschwung der Region würde auch den wichtigen Handelspartner USA stark treffen.

Allerdings hat wohl niemand an der Wall Street die Mitteilung des Bundeswirtschaftsministerium vernommen. Die deutsche Behörde betonte nämlich, dass die Sicherheit der Gasversorgung gegeben sei. "Die Lage auf dem Gasmarkt ist angespannt, aber die Versorgungssicherheit ist gewährleistet", erklärte eine Sprecherin am Freitagabend.

Die Gasspeicher seien zu 84,3 Prozent gefüllt. "Das Oktober-Speicherziel von 85 Prozent dürfte daher schon in den ersten Septembertagen erreicht sein." Auch bei der Versorgung über andere Lieferwege als russische Pipelines und bei neuen Anlandekapazitäten für Flüssiggas komme man gut voran.

Das schwächt die Nachricht von Gazprom zwar etwas ab, allerdings dürfte der Gasstopp die Anleger zu Beginn der neuen Woche verunsichern. Also keine guten Vorzeichen, dass es im September anders läuft als im Durchschnitt. Aufgrund der vielen dunklen Wolken über den Märkten ist man eher geneigt zu sagen, mit dem durchschnittlichen Verlust von 1,7 Prozent wäre der Dax gut bedient.

Quelle: Statista

Aber in vielen Fällen kommt es an der Börse ja anders als man denkt. Die Stimmung unter den Anlegern ist gerade nicht die beste. Zudem steht in der kommenden Woche schon die Notenbanksitzung der EZB auf dem Programm. Damit dürfte schon ab Montag die Spekulation an Fahrt gewinnen, welchen Zinsschritt die EZB präsentieren wird. Wieder einen um 50 Basispunkte oder setzt Christine Lagarde ein ähnliches Zeichen wie Jerome Powell und erhöht die Leitzinsen um 75 Basispunkte?

Beide Varianten dürften in den europäischen Märkten schon eingepreist sein. Allerdings möchte trotzdem niemand auf dem falschen Fuß erwischt werden. Ich würde mir ja wünschen, dass die EZB ein klareres Zeichen gegen die Inflationsbekämpfung setzt und die Leitzinsen um 1 Prozentpunkt anhebt. Damit wäre endlich mal zu erkennen, dass es die Europäische Zentralbank auch ernst meint mit der Inflationsbekämpfung und das Thema nicht nur zaghaft angeht.

Der Euro ist nach der Ankündigung von Gazprom ebenfalls wieder unter die Parität gefallen. Ein "größerer" Zinsschritt würde der Europäischen Gemeinschaftswährung wieder etwas mehr Stärke verleihen. Die Sitzung der EZB am Donnerstag nennt Analyst Andreas Hürkamp von der Commerzbank "das für die Kapitalmärkte wichtigste Ereignis in der kommenden Woche". Er rechnet mit dem "großen Schritt", also einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte. Grund sei die hohe Inflationsrate, die im August mit 9,1 Prozent höher als erwartet gewesen sei. Im Oktober, Dezember und Februar dürfte die EZB die Zinsschraube weiter anziehen.

Charttechnisch hat der Dax mit dem Sprung über die psychologische Marke von 13.000 Punkten das Bild sicherlich wieder aufgehellt. Die Frage ist allerdings: Kann sich der Dax wegen des Gasstopps und ohne Unterstützung der Wall Street (feiertagsbedingt geschlossen) lange über der Marke halten.

Die Schnäppchenjagd von Freitag könnte daher etwas verfrüht gewesen sein. Allerdings war es trotzdem keine schlechte Idee, die Autowerte bei diesen Kursen einzusammeln. Alle Anleger, die Freitag nicht den Mut hatten zuzugreifen, werden wahrscheinlich im Laufe der Woche eine neue Chance erhalten, da die Vorzeichnen nicht gerade gut sind. Im großen und Ganzen ist aber weiterhin Vorsicht geboten. Anleger sollten jetzt ihr Kapital bündeln, damit sie zu Beginn der Jahresendrallye zugreifen können.

Nicht nur die Charttechnik des Dax, auch seine Zusammensetzung dürfte in der neuen Woche ein Thema an der Börse sein. Denn der Kochboxenlieferant Hellofresh dürfte seinen Platz in der ersten Börsenliga für die im März noch abgestiegene Siemens Energy räumen müssen. Am Montag nach Börsenschluss fällt die Entscheidung hierüber. Auch in den Indizes MDax und SDax dürfte es mehrere Änderungen geben.

Termine der kommenden Woche

MONTAG, DEN 05. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: BMW-Pressetag "Nachhaltigkeit durch Innovation", München

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

DEU: KBA / VdA / Pkw-Zulassungszahlen 08/22

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/22 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/22

09:00 TRK: Verbraucherpreise 08/22

09:00 CHE: BIP Q2/22

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 08/22

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 08/22

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Sentix Konjuntkurindex 09/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung IFA + Summit 2022, Berlin (bis 6.9.22)

U.a. mit Yanis Varoufakis (Ökonom und ehemaliger Finanzminister Griechenlands) und dem niederländischen Philosoph Peter Sloterdijk über die Zukunft der Globalisierung

DEU: Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi entscheidet endgültig über Tarifabschluss für Hafenarbeiter

13:00 AUT: Ölallianz OPEC+ berät in Online-Sitzung über Förderstrategie

13:30 GBR: Die britische Konservative Partei gibt den neuen Parteichef und Premierminister bekannt

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 06. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

NLD: DSM, Investor Day

NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/22

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 08/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 08/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Beginn der Haushaltswoche

+ 10.30 Einbringung des Bundeshaushalts 2023 und finanzpolitische Debatte

+ 13.05 Etat Familien, Senioren, Frauen und Jugend

+ 14.50 Bau

+ 16.35 Digitales und Verkehr

+ 18.20 Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz, Atom

09:00 DEU: "Bankentag" der "Börsen-Zeitung" zum Thema Privatkundengeschäft u.a. mit Joachim Schmalzl vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler und dem Leiter des Vertriebs der Privatkundenbank Deutschland der Deutschen Bank, Philipp Gossow

10:00 DEU: "Wirtschaft bis 2050 klimaneutral?" - 3. Deutsch-polnische Energiekonferenz der IHK Ostbrandenburg und IHK Neubrandenburg, Schwedt/Oder

GBR: Boris Johnson gibt sein Amt als Prime Minister auf, London

DEU: IFA 2022 Berlin (letzter Tag)

MITTWOCH, DEN 07. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

10:30 CHE: ABB, außerordentliche Hauptversammlung zu Spin-off Accelleron

19:00 USA: Apple, Event Vorstellung neuer Produkte

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahreszahlen und Kapitalmarkttag 2022

ITA: Tod's, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/22

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 08/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/22

Werbung

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/22

11:00 GRC: BIP Q2/22

11:00 EUR: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

14:30 USA: Handelsbilanz 07/22

16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 CZE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Prag

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft: Kann die ungarische Straßenmaut auch in Deutschland eingetrieben werden?, Karlsruhe

09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital)

09:15 DEU: Future Mobility Summit - Kongress des "Tagesspiegel" zu Chancen und Herausforderungen bei der künftigen Mobilität u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Berlin

09:15 DEU: Berenberg-Bank-Studie nachhaltige Investments (ESG Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Paneldiskussion zur Energiewende, Frankfurt/M.

DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche - Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung

+ 09.30 Etat Bundeskanzler und Kanzleramt

+ 14.00 Auswärtiges Amt

+ 15.45 Verteidigung

+ 17.30 Wirtschaftliche Zusammenarbeit

DEU: Fachkräftegipfel des Bundesarbeitsministeriums mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie den zentralen Akteuren aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik

+ 15.00 Statements Stark-Watzinger und Hubertus Heil

DONNERSTAG, DEN 08. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Moderna, Research and Development Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/22

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q2/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/22

13:00 DEU: IWH Konjunkturprognose

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:10 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche

+ 09.00 Etat Wirtschaft und Klimaschutz

+ 10.45 Gesundheit

+ 14.10 Finanzen

+ 14.55 Justiz

+ 16.40 Arbeit und Soziales

+ 17.25 Landwirtschaft

+ 19.10 Bildung

09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital)

DEU: Energie Forum 2022 "Der Weg zur CO2-neutralen (Energie-) Wirtschaft"

Schirmherr ist Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender - Ressort Energie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Das Forum will die Impulse des Energieforums 2019 aufgreifen und vertiefen. Lingen

10:00 DEU: 4. Ostdeutscher Unternehmertag u.a. mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, Potsdam

Thema: Fachkräftemangel trotz Digitalisierung und Corona-Pandemie

11:30 DEU: Mündliche Verhandlung der Klage des Solarworld-Insolvenzverwalters gegen ehemalige Vorstandsmitglieder, Bonn

15:50 DEU: Statement zur Kabinettsklausur mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Anke Rehlinger

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht über den Prüfungsprozess für die nationalen Corona-Wiederaufbaupläne. Die Pläne sind Voraussetzung für die Auszahlung von EU-Hilfsgeldern.

FREITAG, DEN 09. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 07/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (endgültig)

18:00 RUS: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/22

EUR: Moody's Ratingergebnis Moldawien, Montenegro

EUR: S&P Ratingergebnis Malta, Portugal, Ukraine, Norwegen

EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Niederlande

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Abschluss der Haushaltswoche

+ 09.00 Etat Inneres und Heimat

+ 10.45 Schlussrunde der Haushaltspolitiker

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden

13:00 DEU: Pk zur ersten Fahrt eines Wasserstoffzugs, mit Bahnchef Richard Lutz und Siemens-Chef Roland Busch, Wegberg-Wildenrath

CSZ: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU - 1. Tag

ERU: Sondertreffen der EU-Energieminister. Die für Energie zuständigen EU-Minister treffen sich, um über Notfallmaßnahmen wegen der stark angestiegenen Energiepreise zu beraten. In einem ersten Diskussionspapier schlägt die EU-Kommission vor, Stromsparmaßnahmen einzuführen und die übermäßigen Gewinne von bestimmten Stromproduzenten abzuschöpfen.

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

Mit Material von dpa-AFX