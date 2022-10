DAX® - Bringen Sie die Wahrscheinlichkeit auf ihre Seite

Löwen sind bei ihren Jagdversuchen nur in 25 % aller Fälle erfolgreich. Deshalb muss selbst der König der Tiere mit seinen Kräften haushalten. Es gilt im Vorfeld abzuwägen, ob ein Beutezug Aussicht auf Erfolg hat oder eben nicht. Was können Anlegerinnen und Anleger von der Tierwelt lernen? Wäre es nicht toll, im Vorfeld zu wissen, wann ein Jagdversuch – sprich Trade – gute Erfolgsaussichten besitzt bzw. wann man gar nicht erst loslaufen sollte. Den Entscheidungsmaßstab, mit dessen Hilfe wir die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite bringen wollen, halten wir ganz bewusst einfach und nachvollziehbar. Konkret untersuchen wir, ob die vergangene Kursentwicklung ein zuverlässiger Prognosefaktor für die zukünftigen Notierungen darstellt. Letzteres wäre sehr nah am Markenkern der Technischen Analyse! Auf Basis der DAX®-Daten seit 1988 analysieren wir die Wochenrenditen unter der Prämisse, dass die deutschen Standardwerte in der Vorwoche gestiegen oder gefallen sind. Doch zunächst noch einmal einen Schritt zurück: Von den insgesamt 1.809 Wochen der letzten 33 Jahre konnte das Aktienbarometer 990 (knapp 55 %) im Plus beenden (Fortsetzung siehe unten).

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

