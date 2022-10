Value Line Arithmetic Index - Solide Unterstützung und ein Silberstreif

Von Zeit zu Zeit analysieren wir an dieser Stelle den Kursverlauf des Value Line Arithmetic Index. Dabei handelt es sich um ein marktbreites US-Aktienbarometer. Die mehr als 1.600 Index-Mitglieder werden gleichgewichtet, d. h. es wird nach dem Motto: „one stock, one vote“ verfahren. Damit sorgt das Aktienbarometer für ein Gegengewicht zu einer Vielzahl anderer Indizes, welche regelmäßig nach der Marktkapitalisierung der enthaltenen Papiere gewichtet werden. Charttechnisch ist die aktuelle Ausgangslage extrem spannend: So steht mit der Kombination aus dem alten Jahrestief vom Juni (7.768 Punkte), der Parallelen zum seit Januar bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 7.720 Punkten) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 7.584 Punkten) derzeit ein massiver Unterstützungsbereich zur Verfügung. Die jüngsten Stabilisierungstendenzen wecken nun die Hoffnung auf ein Halten der beschriebenen Bastion. Untermauert wird diese Einschätzung durch positive Divergenzen seitens diverser Indikatoren (z. B. RSI, MACD), welche das jüngste Verlaufstief (7.584 Punkte) nicht mehr bestätigt haben. Interessant ist auch eine Bodenbildung im Ratio-Chart im Vergleich zum S&P 500®. Die „zweite Reihe“ könnte sich also in Zukunft besser entwickeln als die amerikanischen „blue chips“.

Value Line Arithmetic Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Value Line Arithmetic Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

