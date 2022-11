DAX vor der Fed seitwärts - Teamviewer, Pfizer und Uber im Gespräch

Der Deutsche Aktienindex geht vor dem nächsten Fed-Zinshammer offenbar etwas in Deckung. Zumindest bewegte sich Deutschlands führender Börsenindex am Mittwochvormittag noch überwiegend seitwärts. Am Abend um 19:00 Uhr steht möglicherweise der nächste Zinsschritt der Fed mit 75 Basispunkten auf der Agenda der Händler.

Im heutigen Markt-Update betrachten wir uns neben dem DAX den deutschen Technologiewert Teamviewer #DE000A2YN900, sowie die beiden US-Werte Pfizer #US7170811035 und Uber Technologies #US90353T1007, die am Dienstag über ihr aktuelles Quartalszahlenwerk berichteten. Die Berichtssaison setzt sich weiter fort - einmal mehr berichten viele Konzerne von ihrem aktuellen Quartalszahlenwerk. Dies insgesamt kommentiert der Händler Stephan von der LS-Exchange und bringt weitere Informationen mit ins Gespräch ein.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.