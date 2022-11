UCHS PETROLUB Vz - Objektive Auswertung plus Bodenbildung

Regelmäßig filtern wir die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Relative Stärke (Levy) und deren Schwankungsintensität. Wir kombinieren also die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“, mit dem Ziel trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel zu identifizieren. Diese objektive Auswertung nutzen wir gerne als Vorselektion. Im zweiten Schritt führen wir einen Abgleich mit der konkreten charttechnischen Ausgangslage durch. Letztere weiß bei der Fuchs Petrolub-Aktie ebenfalls zu gefallen. So haben sich die Tiefs der letzten zehn Jahre bei rund 25 EUR zuletzt als tragfähige Unterstützung erwiesen. Doch nicht nur das: Auf dieser Basis konnte der Titel vielmehr eine Trendwende in Form eines klassischen Doppelbodens ausprägen (siehe Chart). Die untere Umkehr wird dabei durch das höchste Wochenvolumen der Historie bestätigt – die Umsatzentwicklung spricht also für eine sog. „selling climax“. Aus der Höhe des Trendwendemusters ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 5 EUR bzw. ein Kursziel von knapp 35 EUR. Um die untere Umkehr nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 29 EUR zurückfallen.

FUCHS PETROLUB Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart FUCHS PETROLUB Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

